Оборона Родинского продолжается: военные раскрыли еще один фейк оккупантов

Оккупанты несут в Родинском значительные потери в живой силе и технике.

Оборона Родинского Донецкой области продолжается, российская пропаганда распространяет ложные заявления о ситуации на линии фронта в районе города.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что смонтированные материалы и манипулятивные сообщения используются врагом для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта.

"По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ АЗОВ и смежными подразделениями Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах", - отметили в ДШВ.

Подчеркивается также, что контроль над ключевыми позициями сохраняется, а оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике.

Давление на Родинское

Как сообщал УНИАН, в августе российские захватчики сосредотачивались на захвате Родинского, которое находится в тылу Мирнограда и Покровска Донецкой области. Аналитики отмечали, что взятие этого населенного пункта дало бы врагу возможность открыть дополнительное направление для попыток захода в эти города.

Недавно в "Червоной Калине" отметили, что Силы обороны Украины удерживают Родинское, несмотря на лживые заявления российских оккупантов.

Российские военнослужащие, которым удается просочиться в город, выявляются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа там продолжается круглосуточно.

