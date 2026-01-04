Кто заменит Мадуро и будет ли финансирование США: WSJ назвало главные вопросы для Венесуэлы

От того, будет ли США финансировать экономику Венесуэлы, зависит будущее страны.

В США нарабатывают формат структуры управления Венесуэлой после падения режима диктатора Николаса Мадуро. Как пишет The Wall Street Journal, этим занимается команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. В нее входят государственный секретарь Марко Рубио, советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер и министр обороны Пит Хегсет.

Трамп заявил, что это может предусматривать "введение войск", причем американские военные "готовы ко второй волне" для установления контроля. Но он добавил, что в этом, вероятно, не будет необходимости.

Издание отметило, что остаются вопросы относительно того, как будет выглядеть "переходное правительство". А также будут ли США оплачивать расходы на масштабную экономическую реконструкцию Венесуэлы. Еще одним открытым вопросом остается то, кто будет управлять Венесуэлой после переходного периода.

Видео дня

Авторы напомнили, что Трамп выразил сомнение в том, имеет ли Мария Корина Мачадо, главный лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира, легитимность для руководства страной. Они привели слова Трампа, который сказал, что ей будет "очень трудно быть лидером" и что она "не имеет поддержки и уважения в стране".

Трамп заявил на пресс-конференции, что мог бы сотрудничать с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая сейчас является фактическим лидером страны.

Переход власти в Венесуэле - больше новостей

Напомним, что временным президентом страны после захвата американскими военными Мадуро стала Делси Родригес. Она была вице-президентом в правительстве Мадуро. В своем выступлении она заявила, что страна будет готова к сотрудничеству с США.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что возглавить Венесуэлу мог бы Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный на президентских выборах в 2024 году. Тогда Мадуро захватил власть несмотря на волеизъявление народа и поддержку победы Уррутии в других странах.

Вас также могут заинтересовать новости: