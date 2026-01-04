Кто заменит Мадуро и будет ли финансирование США: WSJ назвало главные вопросы для Венесуэлы

В США нарабатывают формат структуры управления Венесуэлой после падения режима диктатора Николаса Мадуро. Как пишет The Wall Street Journal, этим занимается команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. В нее входят государственный секретарь Марко Рубио, советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер и министр обороны Пит Хегсет.
Трамп заявил, что это может предусматривать "введение войск", причем американские военные "готовы ко второй волне" для установления контроля. Но он добавил, что в этом, вероятно, не будет необходимости.
Издание отметило, что остаются вопросы относительно того, как будет выглядеть "переходное правительство". А также будут ли США оплачивать расходы на масштабную экономическую реконструкцию Венесуэлы. Еще одним открытым вопросом остается то, кто будет управлять Венесуэлой после переходного периода.
Авторы напомнили, что Трамп выразил сомнение в том, имеет ли Мария Корина Мачадо, главный лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира, легитимность для руководства страной. Они привели слова Трампа, который сказал, что ей будет "очень трудно быть лидером" и что она "не имеет поддержки и уважения в стране".
Трамп заявил на пресс-конференции, что мог бы сотрудничать с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая сейчас является фактическим лидером страны.
Напомним, что временным президентом страны после захвата американскими военными Мадуро стала Делси Родригес. Она была вице-президентом в правительстве Мадуро. В своем выступлении она заявила, что страна будет готова к сотрудничеству с США.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что возглавить Венесуэлу мог бы Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный на президентских выборах в 2024 году. Тогда Мадуро захватил власть несмотря на волеизъявление народа и поддержку победы Уррутии в других странах.