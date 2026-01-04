Четыре знака Зодиака начинают самый сильный этап в жизни за последние годы

В списке есть представители знака Овен.

С 4 января 2026 года для трех знаков Зодиака открывается период глубинных изменений и внутреннего усиления. Ретроградный Юпитер запускает процесс пересмотра взглядов, жизненных ориентиров и личных установок, заставляя задуматься о том, что на самом деле является источником мотивации, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Для Овнов путь к прогрессу в этот период лежит через самоконтроль. Это может казаться непривычным, однако во время ретроградного Юпитера именно замедление становится стратегически верным решением. Оно дает возможность все переосмыслить и действовать более расчетливо.

Вы осознаете, что ранее выбранная стратегия не так безупречна, как казалось раньше. Именно поэтому Вселенная предлагает вам сделать паузу и пересобрать план.

После корректировки направления движение вперед возобновится, но уже с большей точностью и отдачей. Вы входите в сильный этап своей жизни, Овен, и его ценность в том, что вы сумели вовремя притормозить. Сейчас время работает на вас.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Юпитер становится источником роста через предельную честность – прежде всего с самими собой. 4 января вы ясно увидите, какие факторы мешали развитию, и будете готовы больше не закрывать на них глаза.

Вы больше не намерены цепляться за устоявшиеся, но неэффективные модели поведения. Ваш внутренний запрос – движение вперед и качественные изменения. В этот день вы словно смотрите правде в лицо и принимаете решения, способные изменить будущее на долгий срок.

Внутреннее облегчение станет первым сигналом того, что вы движетесь в правильном направлении. Сфокусированность усилится, а действия станут точнее и результативнее. Оставайтесь верны себе, действуйте напрямую и не отходите от своей сути – этот путь приведет вас в новую, более мощную фазу жизни.

Рыбы

Для Рыб 4 января станет днем важных озарений. Ретроградный Юпитер направит вас к переосмыслению жизненной цели и поможет восстановить связь с тем глубоким внутренним смыслом, который мог потеряться в последние годы.

Вы ясно увидите, где ваш оптимизм оказался чрезмерным. Вера важна, но если она не дала плодов, приходит время признать необходимость перемен.

Настоящий прогресс начинается тогда, когда поступки соответствуют внутренним ценностям. Рыбам больше не подходит возвращение к старым привычкам. Мир изменился – и вы вместе с ним. Пришло время доверять собственным выводам и уважать свой путь. Именно это приведет к ощутимому росту и откроет новый, гораздо более сильный период вашей жизни.

