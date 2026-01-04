'Шахед' с радиомаяками зафиксировали в Украине: что он может

Вражеские ударные дроны получили расширенные возможности для навигации.

В Украине зафиксировали "Шахед" с установленной антенной, которая позволяет осуществлять навигацию по радиомаякам VOR/DME, пишет военный портал "Милитарный".

Этот тип антенны был замечен на видео компании "Дикие шершни", которая показала перехват вражеского "Шахеда" с помощью украинского дрона.

Отмечается, что россияне поставили на "Шахед" антенну диапазона 108-117,975 МГц. Это "частоты всенаправленных азимутальных радиомаяков VOR, которые часто совмещены с дальномерными маяками DME в единый комплекс".

Видео дня

"VOR/DME - это система всесторонне направленных передатчиков ультракоротковолнового радиодиапазона для навигации воздушных судов. Она позволяет самолетам с соответствующим приемником определять местоположение и выдерживать курс полета благодаря полученным радиосигналам, передаваемым через сеть наземных радиомаяков", - пояснили авторы.

Система VOR/DME, напомнили они, была разработана еще в 1940-х годах и с тех пор стала "одной из самых надежных и широко используемых систем навигации в авиации. Для обеспечения точности система требует развитой наземной инфраструктуры и начала постепенно вытесняться спутниковой навигацией".

Маяки, добавили в статье, работают в УКВ-диапазоне. Поэтому максимальная дальность их действия определяется дальностью прямой видимости и зависит от высоты полета. Таким образом навигация на большой дальности возможна только во время полета на большой высоте.

Дополнительно разъясняется, что радиомаяки класса T предназначены для навигации в районе аэродрома и должны обеспечивать получение навигационной информации на высотах от 300 до примерно 4000 м на удалении не менее 46 км. Радиомаяки класса L должны обеспечивать прием сигнала на высотах от 300 м до 5,5 км на удалении до 74 км.

Радиомаяки класса H должны обеспечивать прием сигнала на высотах:

от 300 м до 4400 м на удалении до 74 км;

от 4400 м до 5500 м на удалении до 185 км;

от 5500 м до 13 700 м на удалении до 241 км.

В настоящее время максимальная дальность передачи VOR/DME составляет около 370 километров. Это означает, что в некоторых отдаленных регионах и даже на больших высотах VOR/DME может быть недоступной для надежной навигации.

Авторы отметили, что россияне часто используют радиомаяки для навигации БпЛА. В частности, подобную навигацию могут использовать российские разведывательные беспилотники типа Zala.

Модернизация "Шахедов" - больше новостей

Напомним, что недавно стало известно о том, как оккупанты устанавливают инфракрасные прожекторы на заднюю часть своих "Шахедов". Таким образом пытаются ослепить украинские дроны-перехватчики и авиацию, которая на них охотится.

Вас также могут заинтересовать новости: