Профессиональный покупатель секонд-хенда раскрыл, какие сокровища ищет в 2026 году

Винтажные сумки Hermes, редкое искусство и ретро-принадлежности - все это будет в списке покупок в следующем году.

В 2026 году профессиональные охотники за секонд-хендом готовятся к активной охоте на уникальные и дорогие вещи, которые могут стать настоящими сокровищами для дома. Эксперт советует: составляйте список желаний и одновременно оставайтесь открытыми к неожиданностям, ведь именно они часто приносят настоящие находки, говорится в материале на портале Марты Стюарт.

Одежда и текстиль

Среди приоритетов на следующий год - шелковые платки от Pucci и Hermes, а также винтажные сумки Birkin или Kelly. Также в планах - поиск вязаных шерстяных одеял и покрывал ручной работы для дома.

Мебель

Опытный покупатель отмечает, что для мебели важно знать, где искать. В 2026 году он планирует приобрести высококачественный диван в синюю полоску и другие стильные предметы для гостиной, проверяя Habitat for Humanity ReStore и Facebook Marketplace.

Редкое искусство

В следующем году среди целей - масляные картины, портреты и цветочные композиции, которые могут стать ценными коллекционными предметами. Google Lens помогает идентифицировать авторов и подписи, чтобы не пропустить настоящий шедевр.

Кухонная утварь

Среди желаемых кухонных принадлежностей - кастрюли Le Creuset или Ruffoni, а также безопасная и удобная для посудомоечной машины повседневная посуда.

Необходимые вещи для бара

Для домашнего бара в подвале 60-70-х годов планируется сбор винтажной барной утвари и реставрация старого холодильника.

Шкафы и кухонная мебель

Если удастся найти подержанный комплект кухонных шкафов, его планируют отреставрировать и использовать для небольшого самодельного проекта 2026 года. Недавно удалось обнаружить даже 15-летнюю плиту AGA - бесплатно, однако из-за технических сложностей спасти ее пока не удалось.

