Россияне продвинулись возле Константиновки, - DeepState

Также, по данным аналитиков, враг имеет успех на Харьковщине.

Российская армия за минувшие сутки продвинулась в двух областях Украины - в Донецкой и Харьковской областях. Об этом информирует украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, в Донецкой области враг имеет успех вблизи города Константиновка, а в Харьковской области - возле села Степная Новоселовка недалеко от Купянска.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Константиновском направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Иванополья, Берестка и Степановки.

Видео дня

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки.

В то же время самым напряженным остается Покровское направление, где Сии обороны остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Покровска, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Уюта, Филиала и в сторону Белицкого, Сергеевки, Кучерова Яра.

Наступление РФ: последние новости

Как сообщал недавно УНИАН, россияне готовят наступление на Купянск. По словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, задачей ворона является взятие города до февраля, поэтому он сейчас подтягивает свои силы на север, чтобы снова инфильтрироваться на территорию населенного пункта.

Также мы писали, как недавно россияне на Харьковщине снова хотели прорваться через газовую трубу, чтобы выйти в украинский тыл. Как рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович, это произошло в селе Новоплатоновка, где есть газораспределительная станция. "По несколько человек сначала разведывали ситуацию, а после этого пытались уже пойти большим количеством. Наши разведчики заметили, что какая-то необычная активность врага и нашли этот выход из трубы", - отметил военнослужащий.

Вас также могут заинтересовать новости: