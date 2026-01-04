США намекают на вторжение в Гренландию, Дания пригрозила зонтиком НАТО

Гренландия является одной из трех составляющих Королевства Дания наравне с Фарерскими островами и собственно самой Данией

Дания возмущена новыми намеками США на возможность силовой аннексии ее автономного региона на острове Гренландия. Об этом сообщает Politico.

После того, как США провели молниеносную, но крайне сомнительную с точки зрения международного права операцию по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, в Вашингтоне начали намекать, что Гренландия может стать следующей в списке американских силовых операций.

Первой ласточкой стала публикация в сомереже X, сделанная праворадикальным блогером Кэти Миллер, которая запостила карту Гренландии в цветах американского флага с подписью: "Скоро". И все бы ничего, но госпожа Миллер не простая какая-то блогерша, а бывшая чиновница администрации США и жена заместителя главы аппарата Трампа Стивена Миллера.

В Дании не смогли проигнорировать эту публикацию.

"Мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания", - заявил посол Дании в США Йеспер Меллер Сёренсен в заметке на X.

Однако этим дело не ограничилось. Сегодня намерение получить Гренландию озвучил уже президент США Дональд Трамп. По его словам, остров "абсолютно нужен" Америке для обороны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире местного телевидения призвала Вашингтон прекратить угрозы в адрес своего союзника, подчеркнув, что остров "не продается".

"Это совершенно не имеет никакого смысла - говорить о том, что для США якобы необходимо перебрать контроль над Гренландией. США не имеют никаких оснований аннексировать одну из трех стран, входящих в состав Королевства Дания", - цитирует премьера издание Nyheder.

Фредериксен подчеркнула, что Гренландия является частью НАТО, а значит, на нее распространяются гарантии безопасности альянса.

Дания начала бояться Америку

Как писал УНИАН, Служба военной разведки Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности, что свидетельствует об изменении отношения Копенгагена к своему союзнику на фоне споров вокруг Гренландии. В разведывательном прогнозе отмечается, что Вашингтон все больше руководствуется собственными интересами и использует экономическую и технологическую силу как инструмент давления, в том числе и в отношении союзников.

Отдельно отмечается растущий интерес США к Гренландии в условиях обострения соперничества великих держав в Арктике, что усиливает дипломатическое напряжение после заявлений Дональда Трампа о возможном "присоединении" острова.

