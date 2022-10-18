Враг отдает предпочтение психологическому террору в Украине, отметили американские аналитики.

Массированная атака гражданской инфраструктуры Киева иранскими дронами-камикадзе, осуществленная в понедельник, 17 октября, согласуется с более широкой моделью действий войск России.

Противники отдают предпочтение психологическому террору в украинском государстве, а не ощутимым достижениям на поле боя, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

По данным американского военного аналитика Бретта Фридмана, эффект от пяти ударов по столице Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 можно сравнить с эффектом от обстрела 15 артиллерийскими снарядами, запущенными по очень большой площади.

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Эксперт отметил, что в результате такого обстрела нет значительного военного эффекта, но могут быть убиты и ранены много людей, и возможно нанесение значительного ущерба гражданской инфраструктуре.

"Этот анализ свидетельствует о том, что российские войска продолжают использовать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создать асимметричный оперативный эффект, нанося сосредоточенные удары по законным военным... целям", - отметили в ISW.

Киев атаковали дроны-камикадзе 17 октября - важные новости

Россия утром 17 октября запустила в сторону столицы Украины 28 иранских дронов. Силы Противовоздушной обороны сбили большинство беспилотников, однако в городе есть 5 "прилетов".

В частности, в результате массированной вражеской атаки в Шевченковском районе поврежден жилой дом, люди оказались под завалами, погибли четыре человека. Среди жертв есть беременная женщина. Поврежденный дом нельзя восстановить.

Кроме того, в столице есть "прилет" в районе Центрального железнодорожного вокзала.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что все вражеские беспилотники, запущенные противником за сутки, летели с юга.

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