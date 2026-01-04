Известный украинский юморист сделал предложение своей возлюбленной (фото)

Валентин поделился изменениями в личной жизни в сети.

Украинский юморист и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко сделал предложение любимой.

Соответствующим фото он поделился в своем Instagram. Оказалось, что романтический момент произошел в Буковеле, где Валентин отдыхает со своей избранницей Анастасией, еще вчера. Однако лишь сейчас комик решил рассказать об изменениях в личной жизни.

"03.01.2026", - лаконично подписал фото с невестой Валентин. Влюбленные вместе позировали на камеру, а Анастасия продемонстрировала обручальное кольцо на пальце.

К слову, отношения Михиенко с девушкой Анастасией длятся уже более двух лет. Познакомилась пара в кальянной. Когда именно они планируют сыграть свадьбу - пока неизвестно.

