Россияне установили ПЗРК на 'Шахед', чтобы охотиться на самолеты: эксперт показал видео

Впервые в Украине заметили ударный вражеский дрон с зенитной ракетой на борту.

Россияне продолжают модернизировать свои ударные дроны, в поисках способов противодействия авиации, которая охотится на "Шахеды". Как написал эксперт и специалист по электронике Сергей "Флеш" Бескреснов, они начали устанавливать на дроны переносные зенитно-ракетные комплексы.

"Сегодня мы впервые столкнулись с Шахедом, на борту которого установлен ПЗРК", - написал он.

Эксперт уточнил, что "Шахед" оборудован камерой и радиомодемом. А запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории РФ.

"Прошу пилотов армейской авиации принять к сведению появление новой угрозы. Следует избегать подхода к Шахеду встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на круге", - добавил он.

Модернизация "Шахедов" - больше новостей

Напомним, что ранее стало известно об оснащении "Шахедов" инфракрасными прожекторами. Это новая контрмера, и таким образом враг пытается ослепить дроны-перехватчики или пилотов самолетов, сбивающих "Шахеды".

Также враг расширяет возможности для навигации, устанавливая на дроны-камикадзе новый тип антенн. Они позволяют осуществлять навигацию по радиомаякам VOR/DME. Это надежная система навигации, которую разработали в 1940 годах и с тех пор она широко используется в авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: