Могилевская засветила редкий снимок с Данилко и EL Кравчуком в молодости: их не узнать

Фото исполнительница опубликовала в Instagram.

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась снимком из личного архива, на котором, кроме нее самой, запечатлены артисты EL Кравчук и Андрей Данилко в молодости, а также писательница Лада Лузина.

"А вы помните, как праздновали Новый год 10, 15 или 20 лет назад?" - спросила исполнительница в подписи к фото, опубликованному в Instagram.

На публикацию снимка отреагировал EL Кравчук, который написал в комментарии: "Есть что вспомнить!".

Не пришлось долго ждать и реакцию поклонников Могилевской. Многие в комментариях не скупились на комплименты:

"Боже, какой Данилко красавчик", "Да, все молодые и красивые", "Молодые, красивые и счастливые. Так будет всегда в наших воспоминаниях", Данилко – one love. Это мегаталантливый, особенный человек, умеющий делать вокруг себя праздник и позитив! На все годы и сейчас", "Вау. Это очень душевное фото", "Я помню эту компанию", "Молодые, красивые, талантливые и настоящие! Обожаю!".

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала отдых со своим избранником Валентином.

