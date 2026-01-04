Как понять, что не хватает магния: эксперты назвали 11 симптомов, которые нельзя игнорировать

Если у вас есть несколько из перечисленных симптомов, вероятно, употребление большего количества продуктов, богатых магнием, решит проблему.

Магний выполняет очень много функций в организме, взаимодействует со многими системами и процессами, поэтому недостаток этого минерала проявляется определенными симптомами. Если они появились, это может сигнализировать, что вам нужно ввести в свой рацион больше продуктов, богатых магнием, пишет Prevention.

"Магний - один из тех малозаметных минералов, который незаметно обеспечивает работу сотен важных процессов в организме", - говорит диетолог Саманта Петерсон.

По данным Национального института здоровья США, этот элемент помогает организму вырабатывать энергию, поддерживать здоровое кровяное давление и уровень сахара в крови, а также влияет на функцию нервов и мышц.

Исследования показывают, что 48% людей получают магния меньше, чем нужно. Это потому, что многие из нас не едят достаточно овощей, богатых магнием, говорит доктор философии, директор по инновациям продуктов и научным вопросам в Shaklee Эрин Барретт. К тому же многие обработанные пищевые продукты лишены минералов.

Также некоторым людям просто нужно больше магния, чем другим, утверждает консультант по вопросам питания Эми Дэвис. Речь идет о пожилых людях, людях с определенными заболеваниями (желудочно-кишечного тракта, диабетом второго типа и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ), а также пациентах, которые принимают определенные лекарства.

В общем трудно на первый взгляд определить, есть ли у человека дефицит магния, однако есть некоторые едва заметные (а часто и довольно заметные) признаки того, что ваш организм нуждается в большем количестве этого элемента. Эксперты рассказали, о каких симптомах идет речь.

1. Усталость

Если вы чувствуете усталость, слабость или в целом низкий уровень энергии, возможно, виновата нехватка магния.

"Магний необходим для выработки АТФ - главной энергетической молекулы в ваших клетках. Без достаточного количества магния ваш организм не может эффективно вырабатывать или использовать энергию, что может привести к ощущению усталости или слабости", - говорит Барретт.

По ее словам, усталость, особенно стойкая, которая не проходит после отдыха, - это один из самых распространенных признаков низкого уровня магния.

2. Мышечные судороги и спазмы

Низкий уровень магния может вызвать судороги, подергивания, спазмы и покалывания в мышцах, а в некоторых случаях даже судороги или повторяющиеся движения глаз (нистагм), рассказала Барретт. Это объясняется тем, что этот элемент регулирует уровень кальция и калия - двух электролитов, которые влияют на мышцы и нервы.

"Когда магний низкий, нервы и мышцы становятся более возбудимыми", - пояснила Барретт.

Это может привести к тому, что ваши мышцы будут чувствовать себя слабее или просто не такими, как обычно. Также о дефиците магния могут свидетельствовать ощущение напряженности в икрах утром или мышечные судороги ночью, отметила Петерсон.

3. Тревога или раздражительность

Если чувствуете стресс, тревогу или раздражительность без видимой причины - проверьте уровень магния.

По словам Петерсон, магний играет ключевую роль в успокоении нервной системы. Он помогает регулировать дофамин и серотонин - нейромедиаторы, которые вызывают хорошее настроение, а также гормон адреналин.

"Когда уровень магния низкий, мозг и мышцы могут работать перегруженно, из-за чего вы чувствуете себя напряженными, возбужденными", - говорит эксперт и добавляет, что это может вызвать у вас необъяснимый стресс, тревогу или просто делать вас более раздражительными, чем обычно.

4. Нерегулярное сердцебиение

Всякий раз, когда вы замечаете, что ваше сердце бьется учащенно или нерегулярно, вам следует сообщить своему врачу. Но в некоторых случаях причиной может быть низкий уровень магния, утверждают эксперты.

"Магний играет определенную роль в стабилизации электрической активности в сердце", - пояснила Дэвис.

По ее словам, низкий уровень минерала может нарушить работу сердца, делая ее ускоренной или нерегулярной.

5. Головные боли

Головная боль, мигрень тоже может быть проявлением недостатка магния, особенно если вы начинаете испытывать их чаще.

"Магний влияет на передачу нервных импульсов и функцию кровеносных сосудов в мозге. Дефицит связывают с повышенным риском мигрени у некоторых людей", - утверждает Баррет.

6. Проблемы со сном

Низкий уровень магния может повлиять на вашу способность засыпать и спать всю ночь.

"Если кто-то чувствует себя напряженным, уставшим и при этом трудно засыпает, стоит подумать о недостатке магния", - сказала Петерсон.

В таком случае прием магния может помочь вам лучше засыпать, но чтобы выяснить точную причину бессонницы, нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем прибегать к лечению.

7. Гипертония

Поскольку магний помогает регулировать кровяное давление, недостаточное потребление этого минерала может увеличить риск развития высокого кровяного давления, говорят Барретт и Дэвис.

"Магний помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, поддерживая здоровое кровообращение и нормальный уровень кровяного давления", - пояснила Барретт.

8. Перепады настроения

По словам Дэвис, низкий уровень магния может привести к тому, что вы будете чувствовать себя депрессивно или не похожими на себя.

"Магний помогает регулировать нейромедиаторы и реакцию на стресс", - говорит Дэвис.

По ее словам, когда эти процессы нарушаются, вы можете испытывать перепады настроения или даже легкую депрессию.

9. Проблемы с пищеварением

В некоторых случаях низкий уровень магния может повлиять на вашу пищеварительную систему, вызывая запор, нарушение стула, рассказала Петерсон. Поскольку эти симптомы также могут быть признаками других заболеваний, она советует обратить внимание, присутствуют ли вместе с ними усталость, мышечные судороги, стресс.

10. Тяга к сладкому

По словам Петерсон, причиной желания есть сладкое может быть низкий уровень магния. Это объясняется тем, что этот элемент помогает регулировать уровень сахара в крови, а низкий его уровень может затруднить поддержание здорового уровня сахара, отметила Барретт.

11. Слабые кости

Магний помогает строить здоровые кости.

"Он поддерживает структуру костей и помогает регулировать уровень кальция и витамина D - двух питательных веществ, необходимых для прочности костей", - пояснила Барретт.

По ее словам, со временем недостаточное получение магния "может способствовать снижению плотности костей". В конце концов, это может привести к остеопорозу - состоянию, при котором кости становятся слабыми, хрупкими и легко ломаются.

Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, вероятно, употребление большего количества продуктов, богатых магнием, должно решить проблему, говорит зарегистрированный диетолог Мэтт Лэндри. Она добавила, что этот элемент в большом количестве содержится в тыквенных семечках, миндале, листовой зелени, коричневом рисе, черной фасоли.

Также может помочь прием препаратов магния. Но прежде чем прибегать к этому, обязательно надо проконсультироваться с врачом. Он может предложить сделать анализ крови, чтобы проверить, действительно ли у вас низкий уровень магния.

Ранее УНИАН рассказывал, почему бананы очень полезны для здоровья. Отмечалось, что они обеспечивают организм электролитами, способствуя таким образом поддержанию водного баланса, благодаря тому, что содержат магний.

