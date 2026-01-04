Победительница 'Холостяка' ждет ребенка: блогерша сделала неожиданное признание

Инна Белень призналась, почему откладывала беременность.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень заявила, что вынужденно откладывала беременность из-за пластики груди, к которой ее подтолкнули хейтеры.

В своем Instagram в stories блогерша поделилась, что ей нельзя было год беременеть, так как она подтянула себе грудь.

"Я очень долго хотела подтянуть грудь, которая "поплыла", когда я набрала 10 кг за раз из-за гормонального сбоя. И откладывала из-за мыслей (которые мне все навязали): вот родишь и сделаешь. А с тем, что я хочу троих детей, это грудь в 40 лет, выходит, надо делать", - отметила Белень.

Видео дня

По ее словам, именно на проекте "Холостяк" она поняла, насколько важно делать то, что хочется, и никого не слушать.

"Поэтому операцию я назначила еще в феврале или марте. Здесь благодарность хейтерам, которые не забывали писать, что у меня уши спаниеля или грудь бабки. Вы ускорили мое решение вдвое точно. А потом все так у нас с Ваней сложилось, что в мае я сама начала давать заднюю и говорить: "А может потом сделаю, потому что я не хочу ждать еще год и только тогда планировать беременность". Ваня знал, что эту мечту я откладывала уже давно, и сказал, что в этом году мы можем насладиться вдвоем, а когда заживет грудь, начнем над этим работать. И я их сделала", - добавила блогерша.

Напомним, на днях вышло пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта", на котором Инна Белень появилась со своим женихом Иваном Яловенко и рассекретила, что беременна.

