Не такие добрые, как кажется: 11 тревожных признаков фальшивых людей

Люди, которые на первый взгляд кажутся добрыми, эмпатичными и харизматичными, могут использовать эти качества вовсе не для налаживания отношений. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в Frontiers in Psychiatry, Nursing Ethics и других научных журналах.

Специалисты отмечают: так называемая "тёмная сторона эмоционального интеллекта" позволяет некоторым людям искусно манипулировать окружением, скрывая собственные комплексы, неуверенность и стремление к контролю.

Психологи выделили 11 признаков, которые могут свидетельствовать, что человек не так искренен и добр, как пытается выглядеть.

В частности, фальшивые люди:

  • демонстрируют доброту только тогда, когда ожидают выгоду;
  • не придерживаются обещаний, а их слова редко совпадают с действиями;
  • относятся к людям по-разному в зависимости от статуса и влиятельности;
  • склонны к скрытому осуждению, сплетням и негативу;
  • обаятельны на публике, но холодны и жестки наедине;
  • извиняются шаблонно и неискренне;
  • часто играют роль жертвы, избегая ответственности;
  • манипулируют чувством вины;
  • намеренно усложняют простые вещи;
  • воспринимают любые отношения как "обмен услугами";
  • прикрывают жестокость фразами вроде "я просто честный".

Исследователи отмечают: главный сигнал - собственные ощущения рядом с таким человеком. Если после общения вы часто чувствуете истощение, вину или тревогу, это может быть признаком скрытой манипуляции.

Психологи советуют в таких случаях устанавливать четкие границы и сосредотачиваться на защите собственного эмоционального состояния, а не на попытках "исправить" других.

