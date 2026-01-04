Не такие добрые, как кажется: 11 тревожных признаков фальшивых людей

Психологи предупреждают: условная доброта, манипуляции и "игра в жертву" могут свидетельствовать, что рядом с вами человек с тёмной стороной эмоционального интеллекта.

Люди, которые на первый взгляд кажутся добрыми, эмпатичными и харизматичными, могут использовать эти качества вовсе не для налаживания отношений. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в Frontiers in Psychiatry, Nursing Ethics и других научных журналах.

Специалисты отмечают: так называемая "тёмная сторона эмоционального интеллекта" позволяет некоторым людям искусно манипулировать окружением, скрывая собственные комплексы, неуверенность и стремление к контролю.

Психологи выделили 11 признаков, которые могут свидетельствовать, что человек не так искренен и добр, как пытается выглядеть.

Видео дня

В частности, фальшивые люди:

демонстрируют доброту только тогда, когда ожидают выгоду;

не придерживаются обещаний, а их слова редко совпадают с действиями;

относятся к людям по-разному в зависимости от статуса и влиятельности;

склонны к скрытому осуждению, сплетням и негативу;

обаятельны на публике, но холодны и жестки наедине;

извиняются шаблонно и неискренне;

часто играют роль жертвы, избегая ответственности;

манипулируют чувством вины;

намеренно усложняют простые вещи;

воспринимают любые отношения как "обмен услугами";

прикрывают жестокость фразами вроде "я просто честный".

Исследователи отмечают: главный сигнал - собственные ощущения рядом с таким человеком. Если после общения вы часто чувствуете истощение, вину или тревогу, это может быть признаком скрытой манипуляции.

Психологи советуют в таких случаях устанавливать четкие границы и сосредотачиваться на защите собственного эмоционального состояния, а не на попытках "исправить" других.

Вас также могут заинтересовать новости: