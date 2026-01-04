Цвет силы на 2026 год: что носить и чем себя окружать по дате рождения

Астрологи советуют, какие оттенки помогут привлечь успех, энергию и уверенность в новом году.

2026 год обещает стать периодом активных изменений и раскрытия личного потенциала. Астрологи и нумерологи советуют обратить внимание не только на планы и цели, но и на цвета, которые могут усилить внутреннюю энергию, уверенность и удачу в течение года, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно астрологическим прогнозам, каждая дата рождения имеет свой "цвет силы" на 2026 год, который стоит интегрировать в повседневную жизнь - в одежде, аксессуарах, макияже, интерьере или даже в цифровых мелочах вроде заставки смартфона.

Эксперты отмечают: для этого не нужны радикальные изменения - достаточно сознательно добавлять "свой" оттенок, чтобы он регулярно был рядом и работал на ваши цели.

Какой ваш цвет силы в 2026 году

Для определения ориентируются только на день рождения, без учета месяца.

1, 10, 19, 28 - темно-оранжевый, оттенки северного сияния

Эти цвета усиливают харизму, страсть и желание быть заметными.

2, 11, 20, 29 - бирюзовый и электрически-голубой

Помогают сохранять внутренний баланс, а со второй половины года - смело заявлять о себе.

3, 12, 21, 30 - темно-синий (до конца июня), золотой (с июля)

Первый способствует внутреннему росту, второй - успеху, признанию и креативности.

4, 13, 22, 31 - желтый

Активирует мышление, коммуникацию и помогает заводить полезные знакомства.

5, 14, 23 - все оттенки синего

Облегчают эмоциональные колебания, особенно в периоды ретроградного Меркурия.

6, 15, 24 - темно-красный, бордовый

Усиливает привлекательность, страсть и контроль над эмоциями.

7, 16, 25 - бордовый, глубокие красные оттенки.

Помогают материализовать мечты и укрепляют внутреннюю устойчивость.

8, 17, 26 - красный

Цвет силы, амбиций и закладывания фундамента для больших достижений.

9, 18, 27 - черный, темно-серый, темно-зеленый

Подчеркивают целеустремленность, статусность и фокус на карьере.

2026 год особенно чувствителен к символам, цветам и визуальным решениям, поэтому правильные оттенки могут стать неожиданным, но эффективным инструментом для личного роста.

