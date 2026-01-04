Графики отключений на 5 января: когда не будет света в понедельник

В начале рабочей недели в большинстве областей снова будут действовать графики отключений света.

Завтра, 5 января, украинская энергосистема вновь будет работать в режиме ограничений. По данным "Укрэнерго" в Telegram, графики отключений охватят большинство регионов страны. Ограничения затронут как бытовой сектор, так и промышленность (для предприятий вводятся графики ограничения мощности).

Дефицит в системе возник в результате продолжающихся массированных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны оккупантов. Энергетики напоминают, что графики по конкретным областям и очередям могут меняться оперативно.

График отключения света – Киев

Для очередей 3.2, 4.1 и 5.1 предусмотрено всего по одному четырехчасовому отключению за сутки. Самый насыщенный график ждет группы 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 и 6.1, где суммарное время без света составит 8 часов.

Видео дня

Раньше всех ограничения коснутся очереди 4.2 (уже в час ночи), а большинство вечерних отключений в городе завершатся к 22:30. Самый короткий полуторачасовой блок ночью запланирован только для очереди 1.2.

График отключения света – Киевская область

В области ситуация стабильная, с короткими периодами ограничений. Наиболее комфортный график у очередей 3.1, 3.2 и 4.2 – всего один блок на 3,5 часа.

Максимальные же 8 часов без света ожидают очередь 2.1. Примечательно, что для большинства групп вечерние ограничения завершатся достаточно рано, а очередь 2.2 начнет неделю с ночного двухчасового отключения. Суммарно большинство жителей области проведут без электричества от 4,5 до 7 часов.

График отключения света – Днепропетровская область

Сложнее всего придется очередям 4.1 и 4.2 – суммарное время без света достигнет 13 часов. Также плотный график с 11-часовым простоем ждет группы 1.1 и 1.2.

Самым "удачливым" на этот раз станет подгруппа 3.2, где ограничения составят всего 6 часов за два захода. Относительно спокойно день пройдет и для очередей 6.1 и 2.1. Утренние отключения стартуют уже с 04:00 для групп 5.1, 5.2 и 6.1, а позже всех – в полночь – свет вернется в дома потребителей 3-й и 4-й групп.

Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости: