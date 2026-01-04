Гороскоп на неделю от Макса Гордеева: Весам - говорить 'нет', Рыбам - иллюзии

Ракам мольфар посоветовал не вести себя как капризный ребенок.

Следующая неделя не об удаче, легких возможностях или "звезды на вашей стороне". Это неделя, когда трещат иллюзии и начинают давить привычные маски. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп на неделю с 5 по 11 января 2026 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Ваша "лень" сейчас - это крик организма о помощи, который вы упорно игнорируете. Вы издеваетесь над собой производительностью, пытаясь заслужить право на существование. Если не ляжете отдохнуть добровольно, тело уложит вас в постель болезнью. Героизм на работе никто не вспомнит, а нервную систему придется лечить годами.

Телец

Вы настолько боитесь потерять контроль, что превратили свою жизнь в расписание поездов - скучно и предсказуемо. Ваша скупость сейчас касается не денег, а эмоций: вы не даете тепла, потому что боитесь, что вас исчерпают. Вы строите вокруг себя безопасный бункер, но забываете, что в бункерах не живут, там только выживают.

Близнецы

Ваша болтливость - это способ заглушить тишину, в которой становится страшно быть наедине с собой. Вы коллекционируете знакомых, чтобы не строить глубоких связей, где могут сделать больно. Ваша поверхностность начинает раздражать даже тех, кто вас любит. Остановитесь: лучше один честный разговор, чем сотня пустых диалогов ни о чем.

Рак

Ваша обида на мир стала вашей зоной комфорта - вам нравится страдать, потому что это дает право манипулировать другими. Вы ждете, что близкие будут угадывать ваши мысли, а когда этого не происходит, наказываете их молчанием. Хватит вести себя как капризный ребенок; никто не обязан быть вашим психотерапевтом 24/7.

Лев

Вы стали заложником собственного образа успешного человека, и эта маска подавляет вас. Страх показаться слабым или смешным парализует любую искренность. Вы окружили себя людьми, которые любят не вас, а ваши ресурсы или статус. Попробуйте хотя бы день побыть "никем" - это покажет, кто останется рядом, когда погаснут прожекторы.

Дева

Вы препарируете отношения скальпелем логики, убивая в них все живое. Ваш перфекционизм - это форма насилия над окружающими: вы требуете от людей быть роботами. Занудство и постоянные исправления ошибок делают вас токсичным собеседником. Позвольте жизни быть немного грязной и хаотичной, иначе останетесь в идеальной чистоте и одиночестве.

Весы

Вы соглашаетесь на меньшее, лишь бы не быть в одиночестве, и это жалкое зрелище. Ваша нерешительность - это не интеллигентность, это отсутствие внутреннего стержня. Вы предаете свои интересы ради "мира во всем мире", но внутри накапливаете ярость. Научитесь говорить "нет", даже если это разрушит чьи-то ожидания.

Скорпион

Вы ищете врагов там, где их нет, просто чтобы оправдать свою внутреннюю агрессию. Ваша привычка жалить на опережение отталкивает тех, кто пришел с миром. Вы думаете, что это сила, но на самом деле это страх уязвимости. Если не прекратите видеть во всем подвох, ваша подозрительность станет вашим приговором.

Стрелец

Ваш "экспертный взгляд" на жизнь других - это способ не смотреть на собственные руины. Вы поучаете, чтобы чувствовать превосходство, потому что свои достижения вас не радуют. Ваша прямолинейность часто граничит с обычным хамством. Займитесь своим садом, он давно зарос сорняком, пока вы рассматривали чужие огороды через забор.

Козерог

Вы пытаетесь все просчитать, но жизнь не вписывается в таблицу Excel. Страх эмоций делает вас холодным и недосягаемым для близких. Вы думаете, что вас ценят за функциональность, но людям нужна ваша душа, а не ваши отчеты. Расслабьте челюсть и плечи, вы не атлант, и небо не упадет, если вы возьмете выходной.

Водолей

Вы любите человечество абстрактно, но конкретного человека рядом выдержать не можете. Ваш интеллектуальный снобизм строит стену между вами и реальной жизнью. Вы убегаете в виртуальные миры или идеи, потому что там безопасно и не надо мыть посуду. Вернитесь на землю, здесь тоже есть жизнь, и она требует вашего участия.

Рыбы

Ваша беспомощность - это удобная стратегия паразитирования. Вы ждете спасителя, но притягиваете тиранов, потому что позиция жертвы написана у вас на лбу. Ваши иллюзии о "высоких отношениях" разбиваются о быт, и вы обвиняете в этом партнера. Повзрослейте: никто не придет вас спасать, берите весла в руки сами.

Вас также могут заинтересовать новости: