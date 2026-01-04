Тревожное открытие: аккумуляторы iPhone могут 'вздуваться' в самолетах

Владельцы iPhone 15 и 16 все чаще сообщают о серьезной и потенциально опасной проблеме.

Владельцы новых iPhone обнаружили необычную проблему, связанную с аккумуляторами своих устройств. Как пишет PhoneArena, на моделях 15 и 16-го поколения батареи начали вздуваться во время авиаперелетов, что может привести к пожару, взрыву и выделению токсичных газов.

Первый инцидент произошел с iPhone 16 Pro Max, который, по словам его владельца, начал расширяться в салоне самолета, настолько, что задняя панель отделилась от корпуса. После приземления смартфон вернулся в обычное состояние, но инцидент показал, что риск существует.

Еще один владелец сообщил о похожем случае с iPhone 15, когда смартфон ненадолго раздувался во время двух отдельных рейсов и приходил в обычное состояние после завершения посадки.

Видео дня

Эксперты предполагают, что причина может крыться в особенностях литий-ионных аккумуляторов. В процессе эксплуатации внутри аккумулятора может постепенно накапливаться газ, который реагирует на пониженное давление в кабине самолета. В обычной атмосфере айфон не проявляет такого эффекта, но в условиях изменения давления батарея может временно расшириться.

Пользователям настоятельно рекомендуют быть внимательными: даже если батарея пришла в норму после полета, проблема остается. Повторяющееся вздутие может повредить внутреннюю структуру и нарушить герметичность корпуса, ухудшив защиту устройства от воды и пыли. Не говоря уже о риске возгорания.

В сети вспомнили, что это не первый случай подобных проблем с батарейками iPhone. Летом 2024 года о "массовом" вздутии батарей сообщали владельцы iPhone 13 Pro. Тогда в Apple объяснили инцидент старением аккумулятора и влиянием высокой температуры окружающей среды.

УНИАН рассказывал о 13 способах заставить батарею вашего iPhone пожить подольше. Никаких сложных махинаций для этого проделывать не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: