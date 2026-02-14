Госбюджет в январе недополучил 12 миллиардов гривень: Свириденко раскрыла причину

В январе государственный бюджет недополучил около 12 млрд грн налогов из-за снижения деловой активности и перебоев с энергоснабжением на фоне массированных российских атак.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с журналистами сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. "Если посмотреть на поступления таможни и налоговой в январе, мы видим снижение – минус 12 млрд грн. То есть влияние российских обстрелов ощутимо не только на уровне быта, но и непосредственно для бюджета", – сказала Свириденко.
По ее словам, это связано с уменьшением деловой активности и изменениями в работе предприятий из-за ограниченного энергоснабжения.
Она подчеркнула, что эта зима является одной из самых сложных за четыре года полномасштабного вторжения.
"Это самая суровая зима за много лет. Россия бьет баллистикой по нашим энергообъектам. В условиях таких беспрецедентных обстрелов нам нужны гораздо большие запасы оборудования и ПВО. Наша ПВО работает сверх своих возможностей", - отметила премьер.
Кроме того, она отметила, что каждая областная военная администрация (ОВА) получила задание разработать план обеспечения полной энергетической автономности.
Последствия обстрелов энергетики Украины – главные новости
Газета The Independent писала, чтопредприятия в Украине пытаются продолжать работу несмотря на перебои с электроснабжением, вызванные бомбардировкой Россией энергетической сети Украины.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что из-за разрушения ТЭЦ-4 на Дарнице жители 1170 домов в Киеве остались без тепла до конца отопительного сезона.
По оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, восстановление Дарницкой ТЭЦ будет стоить около 700 млн евро и займет до 3 лет.