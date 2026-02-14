Известная украинская спортсменка впервые стала мамой и показала фото

Известные украинские спортсмены - легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук - впервые стали родителями. У пары родилась девочка.
Радостной новостью спортсменка поделилась в своем Instagram, опубликовав первое фото дочери.
"13.02.2026 в 19:40 на свет появилась наша лучшая девочка. 3150/51см сплошного счастья", - подписала снимок молодая мама.
На пополнение в семье Романчуков отреагировали украинские звезды и не только.
"Поздравляю!!! Класс!! Новая жизнь!!!" - отметила певица Джамала.
"Пусть растет здоровенькой и счастливенькой", - написала ведущая Соломия Витвицкая.
Среди тех, кто уже успел поздравить счастливую пару, - саблистка Ольга Харлан, блогерша Елена Мандзюк.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук призналась, за что ее дисквалифицировали и вернется ли она в спорт:
"Я очень благодарна за свою карьеру. Она была сложная, но я ее все равно считаю успешной. Она мне принесла очень много положительных эмоций. Можно ли заявить, что заканчиваю карьеру? Мне трудно это сказать".