Один километр украинской земли стоит России 170 убитых и раненых солдат, - Зеленский

По словам президента, он пока не видит у россиян реального желания закончить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый километр оккупированной территории нашего государства обходится России примерно в 170 погибших и тяжелораненых солдат. Об этом он сказал в интервью The Atlantic.

По словам главы государства, Украина не потерпит поражения. Он считает, что команда президента США Дональда Трампа это уже поняла.

"Недавно мы посчитали: один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 потерь - людей, убитых или раненых настолько, что они не вернутся. У нас есть все доказательства этого. Сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет", - отметил Зеленский.

Также журналист спросил у него, что произойдет, если Трамп заявит, что устал от переговоров и сосредоточится на внутренней политике США.

"Это будет плохо. Мы не хотим, чтобы американцы покинули переговоры", - сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что пока не видит у россиян реального желания закончить войну, несмотря на то, что они демонстрируют готовность к этому благодаря президенту США.

"Нам легче завершить ее [войну] с участием американцев. Это легче, потому что они могут заставить россиян. Я считаю, что сегодня только Трамп способен на это", - подчеркнул глава государства.

Потери РФ в войне в Украине - последние новости

Ранее издание Financial Times писало, что потери армии РФ в Украине резко возросли и ставят под сомнение наступательные планы Кремля. По словам экспертов, нынешняя тактика России не позволяет ей достигать значительных результатов на поле боя.

"Путин сделал ставку на то, что постоянное давление на широком фронте в конечном итоге приведет к краху украинской стороны. Но то, как воюют российские силы, просто не приведет к значительным оперативным прорывам", - отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

В то же время экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что реальные потери РФ значительно ниже официальных. Он считает опасным явлением "лгать себе".

"Но считать, когда русские закончатся - это вообще неправильная вещь, от которой нужно отказаться", - сказал военный.

