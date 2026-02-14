Таким будет самый бюджетный айфон: iPhone 17e показали на качественных рендерах

По информации разных источников, смартфон будет представлен совсем скоро, до конца февраля.

Apple унифицирует дизайн iPhone 17e и основной линейки, утверждает блогер и информатор Джон Проссер. Презентация смартфона ожидается уже в этом месяце, хотя в прошлом году ходили слухи об отмене линейки из-за низких продаж.

Судя по изображениям, которые опубликовал Проссер, iPhone 17e получит вырез Dynamic Island, завершив эпоху телефонов Apple с "челкой" в верхней части дисплея. Она изначально дебютировала в 2017 году вместе с iPhone X.

При этом экран по-прежнему сохранит диагональ около 6,1 дюйма и частоту обновления 60 Гц – это остается компромиссом ради доступной стоимости. Также сзади, как и раньше, будет один 48-мегапиксельный модуль камеры. А спереди установят новую 18-Мп фронтальную камеру Center Stage, которая дебютировала в линейке iPhone 17.

Сердцем смартфона станет чип Apple A19, тот же, что и в стандартном iPhone 17, но скорее всего в "облегченной" конфигурации, оптимизированной под эту модель. Среди других нововведений – впервые в серии поддержка MagSafe и фирменный сетевой модуль C1X.

По данным информатора, цена останется прежней – 599 долларов. Расцветок может быть три – черная, белая и лавандовая.

Ранее появилась информация, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Журналисты рассказывали, почему не стоит покупать iPhone старше iPhone 14 Pro. Есть вероятность, что уже через год – а возможно и раньше – такой Айфон перестанет получать апдейты, что может вынудить владельца снова менять телефон.

