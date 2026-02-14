Для купания открыли реку, которую 70 лет назад объявили 'мертвой' из-за загрязнения

Теперь на реке открывают одобренные места для купания.

Лондонская река Темза вот-вот получит свое первое официальное место для купания. Об этом сообщает The Independent.

В частности, сообщается, что для купания откроют участки Темзы в районах Гэми и Кингстон - это юго-западная часть так называемого Большого Лондона.

По словам местных чиновников, это свидетельство "значительного улучшения" качества воды в реке, которая была объявлена биологически мертвой в 1950-х годах из-за сильного загрязнения.

Видео дня

Достижение статуса реки, где можно купаться, означает, что места для купания будут проходить регулярные проверки качества воды, что будет предоставлять общественности важную информацию о безопасности плавания, гребли и водных видов спорта. Местные общины и активисты ожидают, что этот шаг приведет к еще большим усилиям по очистке рек и прибрежных вод Британии.

"Реки и пляжи являются сердцем многих общин, где люди собираются вместе семьями, а пловцы разного возраста ощущают преимущества безопасного пребывания на свежем воздухе", - заявила министр водных ресурсов Великобритании Эмма Гарди.

В 2025 году 87% определенных мест для купания в Великобритании получили оценку "отлично" или "хорошо", а 93% соответствовали по крайней мере минимальному стандарту, однако 7% - 32 места - по всей Англии не соответствовали минимальным стандартам качества воды.

Также, вместе с Темзой, власти рассмотрят еще 12 мест, где возможно обустройство купальных зон:

Литл-Шор, Амбл, Нортумберленд – песчаный полумесяц между рекой Кокет и Северным морем, популярный среди местных жителей;

Ньютон и Носс-Крикс, Девон – узкий приливной залив недалеко от реки Йелм в районе выдающейся природной красоты Южного Девона;

набережная острова Канви, Эссекс – любимый песчаный пляж для семейного отдыха;

пляж Сэндгейт Гранвилл Парад, Кент – галечный пляж, который используют пловцы и каякеры;

Сады королевы Елизаветы, Солсбери, Уилтшир – где река Эйвон протекает через зеленое пространство, открытое в начале 1960-х годов в честь коронации королевы Елизаветы II;

Ист-Бич в Вест-Бэй, Бридпорт, Дорсет – место съемок драмы ITV "Бродчерч";

Луг Пенгборн, Беркшир – луг и река в местности, вдохновившей на создание "Ветра в ивах";

река Фоуи в Лоствитиле, Корнуолл – приливная река, протекающая через центр города;

река Свейл в Ричмонде, Северный Йоркшир – с впечатляющими водопадами через известняковые ступени;

Соколиное луговое, Бангей, Саффолк – общественное пространство на берегу реки Вейвни.

Темзу загрязняли еще со времен бронзового века

За последние два века со дна реки Темзы в Англии было извлечено сотни человеческих костей, и новое исследование этих останков показывает, что большинство из них датируется бронзовым и железным веками.

Исследователи изучают скелеты из Темзы с 19 века. Одна из ранних теорий заключалась в том, что трупы попали туда после битвы между кельтами и римлянами. А в конце 20 века эксперты предположили, что большинство тел попало в воду в результате эрозии захоронений на берегу реки и утопления жертв.

Однако радиоуглеродное датирование показало, что кости из Темзы датированы от 4000 г. до н. э. по 1800 г. н. э. - промежуток почти в 6000 лет. Но большинство из них относятся к бронзовому веку (2300 - 800 гг. до н. э.) и железному веку (800 г. до н. э. - 43 г. н. э.), и они были найдены в верхнем течении реки.

Точная причина, как и почему тела людей попадали в реку, неясна, но ученые подозревают, что это было частью более широкой тенденции на северо-западе Европы, когда доисторические люди намеренно помещали ритуально важные останки в воду. То есть речь идет о захоронении покойников в реке.

Вас также могут заинтересовать новости: