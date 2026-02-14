40-летняя украинская актриса резко похудела и назвала свой новый вес: 'Я кайфую'

Артистка обратилась к своим поклонникам с призывом.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук похудела на 8 килограммов и раскрыла, какой у нее вес сейчас.

"Ну я не могу, какая я офигенная. И кстати очень скромная. Я просто кайфую сейчас от себя, от своего тела, от того, что имею по 8 тренировок в неделю и вижу результаты! Сейчас вес у меня 56, после того, как я выровняла сахар. Вес держится уже 6 месяцев", - отметила артистка в своем Instagram.

Вместе с тем актриса призналась, что недавно ее на целую неделю вывели из состояния легкости.

"Когда мне одиноко, когда хочется, чтобы кто-то обнял, кроме сыновей, конечно, потому что эти объятия греют меня каждый день… Конечно я человек, мне делают больно, я плачу, скучаю, но не долго, потому что хочу быть счастливой", - добавила Саливанчук.

При этом она обратилась к своим поклонникам с призывом ко Дню святого Валентина:

"Я очень хочу вам напомнить, что главное - любить себя, чудить… И даже если в этот день вы сами, то вы не сами - у вас есть вы, и вы для себя можете сделать все, чтобы быть счастливым, поверьте, я знаю. И только когда вы наедине с собой будете кайфовать, то в вашу жизнь придет любовь и чудо".

Напомним, недавно Анна Саливанчук намекнула на новый роман с загадочным мужчиной.

