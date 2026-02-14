Макрон рассказал, почему 'коалиция желающих' не отправляет войска в Украину

Президент подчеркнул, что Франция и ее союзники поддерживают Украину, но в рамках принципа "неэскалации".

Страны "коалиции желающих" не отправляют свои войска в Украину, потому что любой ввод наземных сил означал бы полную ответственность за эскалацию войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности. Видео опубликовал канал BR24.

Политик напомнил, что с самого первого дня европейцы решили помочь Украине в этой войне, "но отказаться от эскалации конфликта с Россией".

"То есть не нападать на Россию на этой территории и не вводить сухопутные войска. Так что мы все еще работаем в этих рамках... Я полностью понимаю ваше разочарование и то, что вы говорите", - сказал Макрон.

Он добавил, что в то же время союзники оказывали Украину поддержку и "делали то, что несколько лет назад многие считали немыслимыми". Макрон заявил:

"Сегодня, если мы вступим в бой и отправим войска на землю в этой ситуации, мы возьмем на себя ответственность за эскалацию… Я думаю, сегодня не будет консенсуса по этому поводу, и я не хочу давать ложные обещания и не выполнять их. Думаю, что мы будем ответственны за разжигание конфликта".

Президент Франции сказал, что понимает, что этот подход не является идеальным для Украины. Он считает, что задача коалиции - обеспечить Украину ресурсами для защиты и давить на российскую экономику, чтобы "остановить войну в более выгодных условиях" для Украины.

Миротворцы в Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера о том, что совместная европейская армия могла бы сыграть роль в послевоенном поддержании мира в Украине.

