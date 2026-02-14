Многие могли слышать это выражение, особенно в украинских селах, но не все правильно понимают его значение.

Чисто украинское выражение "позичати у Сірка очі" (досл. "занимать у Сирка глаза") может иметь несколько значений, но все они связаны с потерей совести и чувством стыда. В русском языке ему больше всего соответствует выражение "краснеть от стыда" или "сгорать от стыда".

Филолог Юлия Костюк рассказала в комментарии УНИАН, откуда взялся этот фразеологизм, когда его уместно употреблять и есть ли ему аналоги в других языках.

Что означает выражение в Сірка очей позичати

По словам языковеда, позичати у Сірка очі – фразеологизм, значение которого можно объяснить в двух вариантах. Во-первых, это потеря совести, стыда или чувства собственного достоинства.

Речь идет о состоянии, когда человек сознательно совершает что-то морально неприемлемое, понимая, что его поступок будет осужден обществом.

Второй смысл логически вытекает из первого – это жизнь с последствиями такого поступка, постоянное чувство стыда и внутренней неполноценности. То есть выражение одновременно описывает и сам бесстыдный поступок, и то моральное бремя, с которым человек вынужден жить после него.

Как отметила специалист, оба значения объединяет понятие морали и употребляются в языке уже давно:

"Его можно найти в фольклоре, в произведениях писателей и в современной речи".

В то же время форма выражения может варьироваться: вместо "Сірко" может появляться "Рябко", "пес" или "волк", пояснила Юлия Михайловна.

Очі в Сірка позичати – откуда пошло выражение

Так же, как и в случае со многими другими старыми поговорками, одалживать у Сирка глаза – фразеологизм, происхождение которого точно неизвестно.

Филолог объяснила, что большинство фразеологизмов имеют древнее происхождение. В период их формирования письменность уже существовала, однако специальных словарей тогда еще не составляли, поэтому зафиксировать точное происхождение многих выражений не удалось.

Обычно фразеологизмы основываются на метафоре – на поиске сходства между различными явлениями. Соответственно, что касается выражения позичати в Сірка очі, значение фразеологизма, по словам эксперта, намекает на образ собаки и ее взгляда:

"Большинство людей легко представляет взгляд собаки, которая провинилась: опущенные глаза, выражение стыда".

Вероятно, изначально выражение позичати в Сірка очі означало состояние человека, который уже сделал что-то постыдное и теперь вынужден смотреть на других с чувством вины.

В то же время, как заметила филолог, возможно и другое объяснение, если отталкиваться от самого слова "занимать".

Когда человек что-то одалживает, это означает, что своего он не имеет или не может использовать. Издавна глаза считают зеркалом души, и люди верили, что именно в взгляде отражаются внутренние переживания, совесть и стыд.

В таком случае, по словам Юлии Михайловны, метафора может быть более глубокой: бесстыдный человек, который не испытывает вины, как будто не имеет собственных глаз, поэтому ему и приходится "занимать" глаза у кого-то другого. Впрочем, это толкование звучит сложнее и менее очевидно, чем первое.

В Сірка очі позичати – похожие выражения в других языках

Ближайший аналог специалисту удалось найти в литовском языке: там есть выражение с таким же значением, но связанное оно со "свиными глазами".

Дословно "kiaulės akis imti" можно перевести как "взять глаза свиньи": "Это намекает, что, возможно, ключевую роль в происхождении украинского фразеологизма играет не столько собака, сколько сама идея "чужих глаз"", – подытожила языковед.

В русском языке прямого соответствия выражению позичати в Сірка очей нет. Впрочем, существуют выражения, характерные для многих языков, вроде "горят уши" или "скрывать глаза", которые также передают состояние стыда, когда человек избегает прямого взгляда.

