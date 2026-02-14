Как определить эгоиста: 10 признаков человека, от которого стоит держаться подальше

Если в вашем окружении есть такой человек, бесполезно надеяться изменить его поведение.

Многие люди сталкиваются с самовлюбленными эгоистами, которых не интересует ничего вокруг, кроме них самих. Такие личности превращают каждый разговор в монолог о своей жизни и своих проблемах. Когда же от такого человека нужна малейшая помощь, он пройдет мимо и сделает вид, что ваша беда не стоит его времени.

Издание VegOut приводит список типичных признаков неисправимого эгоиста, с которым не стоит иметь дело ради собственного психического здоровья. Особенно, когда речь идет о романтическом партнере.

Отсутствие интереса к жизни собеседника. Эгоцентричные люди редко задают уточняющие вопросы, ограничиваются поверхностным "понятно" и быстро переходят к себе. В здоровых отношениях есть взаимный интерес, желание узнать детали и помнить сказанное ранее.

Привычка превращать все в соревнование. Если вы получили повышение – у них было лучше и раньше, если ваш ребенок достиг успеха – их ребенок еще круче. Вместо поддержки или эмпатии эгоисты стремятся показать, что они вас превосходят.

Присвоение чужих заслуг. Даже если их вклад минимален, они рассказывают об успехе как о собственном достижении. В рабочих проектах они говорят "я сделал", а не "мы сделали", игнорируя вклад других.

Неумение радоваться чужим победам. Вместо поздравлений – минимальная реакция, смена темы или принижение успеха ("тебе просто повезло"). Чужой успех угрожает их эго, поэтому они быстро отводят внимание от вас.

Неумение извиняться. Вместо "прости, я ошибся" вы слышите "извини, но ты должен понять" или "жаль, что ты так это воспринимаешь". Защита собственного эго важнее чувств другого человека.

Ожидание особого отношения. Правила для них не действуют, дедлайны – лишь рекомендации, а ваши срочные дела всегда уступают их "чрезвычайным" ситуациям. При этом взаимопомощи от них ждать бесполезно.

Игнорирование чувств других. Они преуменьшают ваши проблемы, называют вас слишком эмоциональным или смеются над вашими чувствами. В их мире места для вашего внутреннего опыта просто нет.

Двойные стандарты. Они могут отменить планы в последний момент, но вас обвинят в ненадежности за то же самое. Они позволяют себе грубость, но любую критику воспринимают как оскорбление.

Нежелание брать ответственность за ошибки. Все конфликты – вина других, неудачи – из-за внешних обстоятельств. Они всегда герой или жертва, но никогда – причина трудностей.

