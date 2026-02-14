Этот метод выручает, если дома закончился растительный продукт.

Яичницу на завтрак едят многие люди и, как правило, жарят яйца на сливочном или растительном масле. Тем не менее, иногда оказывается, что нужный продукт закончился, или просто не хочется его использовать, чтобы блюдо было более диетическим. Узнайте, как пожарить яичницу на воде без капли масла.

Яичница на воде - как ее готовить

Тем, как приготовить яичницу на воде, чаще всего интересуются люди, желающие похудеть, потому что в таком завтраке намного меньше калорий, чем в стандартном, приготовленном на масле.

Предлагаем вам запомнить, как жарить яичницу на воде, чтобы в любой момент была возможность приготовить желаемое блюдо, даже если масло резко закончилось или просто вам хочется попробовать что-то новенькое. Важно понимать, что такая яичница по вкусу будет отличаться от привычной, однако это не значит, что она совершенно несъедобна - напротив, это абсолютно новый, гораздо более легкий, вкус.

Видео дня

Для начала вам нужно поставить сковороду на средний огонь и тщательно ее разогреть. Затем влить немного воды и дождаться, пока она закипит и "пойдет пузырями". В этот момент сразу вбить яйца один за другим и оставить их жариться. Можно накрыть крышкой буквально на пару минут, тогда белок быстрее "схватится" и станет плотным, желток сверху покроется пленкой и с виду будет выглядеть, как запаренный, однако внутри останется мягким и жидким.

Если вы один раз попробуете так сделать, то быстро поймете, как пожарить яичницу без масла, и этот метод выручит вас в любой момент. Кроме того, мы уверены, что на вкус такой завтрак точно вам понравится, и вы будете готовить его постоянно.

Вас также могут заинтересовать новости: