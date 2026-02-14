Какие яблоки полезны для пищеварения и уровня сахара: эксперты назвали 6 лучших сортов

Результаты исследований показали, что эти сорта обладают большим количеством полезных свойств, чем другие.

Яблоки содержат много клетчатки и других питательных веществ, которые способствуют здоровью сердца, кишечника и нормальному уровню сахара в крови, пишет Verywell Health.

Издание, ссылаясь на статью в журнале Food Science, отмечает, что некоторые сорта, такие как "Ред Делишес", "Грэнни Смит" и "Фудзи", обладают большим количеством полезных свойств, чем другие.

Всего издание выделило 6 сортов яблок, которые стоит употреблять:

1. Ред Делишес

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что среднее яблоко сорта "Ред Делишес" обеспечивает более 17% суточной нормы потребления клетчатки. Кроме того, оно содержит около 22 г сахара и 29 г углеводов, что меньше, чем в других сладких красных яблоках.

Эти яблоки содержат антиоксиданты, такие как кверцетин, которые могут помочь предотвратить сердечные заболевания, борясь с повреждением клеток и воспалением.

2. Гала

Результаты исследования, опубликованные на Science Direct, показывают, что люди, которые в течение шести недель ежедневно употребляли по три яблока сорта "Гала", имели в среднем на 17% более низкий уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови по сравнению с людьми, которые не употребляли этот фрукт.

Эксперты считают, что полезные для сердца свойства яблок обусловлены содержанием в них фенольных антиоксидантов.

3. Фудзи

Помимо того, что пектиновая клетчатка в яблоках Фудзи дольше сохраняет чувство сытости, она также действует как пребиотик, поддерживая баланс здоровых бактерий кишечника.

Одно исследование показало, что потребление двух яблок сорта Фуджи ежедневно в течение недели приводило к повышению уровня определенных ферментов, которые усиливают антиоксидантную систему организма.

Это свидетельствует о том, что этот сорт может бороться с сердечными и другими заболеваниями.

4. Ханикрисп

Известные своим сладким вкусом, яблоки сорта "Ханикрисп" содержат одну из самых высоких концентраций фенольных антиоксидантов по сравнению с другими сортами яблок. Эти антиоксиданты могут помочь замедлить биологическое старение и защитить от сердечных заболеваний.

В статье говорится, что этот сорт яблок также богат антиоксидантом флоридзином, потенциальным антидиабетическим компонентом, который может помочь организму усваивать меньше глюкозы из пищи, снижая уровень сахара в крови.

5. Ренетта Канада

Хотя яблоки сорта "Ренетта Канада" не так известны, как другие сорта, их стоит употреблять из-за их пользы для здоровья сердца.

Издание рассказало, что исследования показали, что употребление яблок этого сорта ежедневно в течение восьми недель может снизить уровень общего холестерина, а также холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), что влияет на риск сердечных заболеваний.

Более того, растворимые волокна в этом яблоке могут помочь предотвратить атеросклероз, то есть накопление бляшек в артериях, что является одной из главных причин сердечных заболеваний.

6. Гренни Смит

Отмечается, что эти зеленые яблоки часто описывают как кислые или терпкие, но они могут быть лучшим выбором для поддержания уровня сахара в крови.

Они содержат наименьшее количество сахара по сравнению с другими яблоками, что является ключевым фактором для людей, страдающих диабетом.

