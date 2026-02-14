Скоро новая магнитная буря ударит по Земле: ученые назвали дату (график)

Сегодня, 14 февраля, и завтра магнитных бурь на Земле не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
По данным ученых, возможны кратковременные изолированные периоды активности, но в целом геомагнитные условия останутся преимущественно спокойными.
В то же время ожидается, что под конец 15 февраля и в начале 16-го на нашу планету может обрушиться высокоскоростной поток из корональной дыры.
Если это произойдет, то начнется магнитная буря уровня G1 - слабая.
Meteoagent также сообщает, что 15 февраля геомагнитная активность повысится, но до магнитной бури не дойдет.
Магнитные бури - что важно знать
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают Земли и вызывают колебания её магнитного поля - именно это и называется магнитными бурями.
В такие периоды усиливаются полярные сияния, возможны помехи в работе спутников, связи и навигации. Геомагнитную активность оценивают по шкале от G1 до G5 - от слабой до экстремальной.
Считается, что у метеочувствительных людей бури могут провоцировать головную боль, усталость и перепады давления.