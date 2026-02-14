Многие люди не стирают перчатки из страха получить деформированное изделие.

Как только вы покупаете перчатки, то не можете им нарадоваться - они шикарно выглядят, отлично держат форму и согревают руки. Тем не менее от постоянной носки этот элемент гардероба быстро пачкается, поэтому важно знать, как постирать замшевые перчатки, кожаные и даже вязаные, чтобы не испортить их.

Можно ли стирать перчатки в стиральной машинке

Поскольку перчатки естественным образом задерживают пот, жир и грязь, регулярная и тщательная чистка помогает сохранить здоровье рук. Но залог успеха – вдумчивый и осознанный уход: неправильные методы стирки могут привести к усадке шерстяных перчаток или высыханию и растрескиванию кожаных.

"Перчатки часто имеют водоотталкивающее, теплоизоляционное или противоскользящее покрытие, которое могут повредить агрессивные моющие средства, высокая температура или грубая стирка, что в конечном итоге снизит эффективность перчаток" - об этом в материале издания Martha Stewart заявила президент и со-генеральный директор AspenClean Алисия Соколовски.

При этом важно понимать, что регулярный и бережный уход предотвращает преждевременный износ, помогая вашим любимым парам обуви оставаться прочными и надежными из сезона в сезон. Эксперт по уходу за бельем Мэри Гальярди напомнила, что способ ухода за перчатками полностью зависит от материала, из которого они изготовлены, поэтому перед тем как разбираться, как постирать кожаные перчатки или любые другие, всегда нужно изучать информацию на этикетке.

Чем можно постирать перчатки вязаные, хлопковые и акриловые

Алисия Соколовски заявила, что несмотря на свою гибкость, вязаные перчатки склонны к растяжению и усадке, поэтому для них рекомендована бережная ручная стирка. Она детально объяснила, как постирать перчатки вручную:

наполнить раковину или таз холодной водой;

добавить 1-2 чайные ложки геля для стирки или любого моющего средства;

погрузить перчатки в воду, поболтать и оставить на 5-10 минут;

тщательно промыть изделие холодной водой, избавляясь от мыльных следов;

аккуратно отжать лишнюю воду, не выжимая и не скручивая перчатки;

разложить их на полотенце, свернув его, чтобы впитало влагу, потом развернуть и расправить перчатки.

Сушить такие вязаные изделия лучше естественным образом вдали от солнца или батарей.

Как постирать кожаные перчатки

Алисия Соколовски подсказала, как постирать кожаные перчатки внутри и снаружи, объяснив, что для кожаных изделий наиболее эффективными методами ухода являются поверхностная чистка и обработка кондиционером. Они довольно чувствительны к воде, поэтому погружать их в жидкость полностью не следует. Эксперт объяснила, как лучше стирать:

растворить в теплой воде небольшое количество мыла;

опустить в раствор мягкую ткань или губку, смочить и выжать;

аккуратно протереть поверхность кожи на перчатках;

убрать остатки мыла чистой влажной тканью;

промокнуть изделия полотенцем, не скручивая и не отжимая.

После этого нужно дать перчаткам высохнуть естественным образом вдали от солнца и батарей. Желательно дополнительно смазать изделия кондиционером для кожи, чтобы они стали мягкими.

Чем можно постирать перчатки из шерсти или флиса

Алисия Соколовски говорит, что шерстяные и флисовые перчатки очень чувствительны к теплу, поэтому их ни в коем случае нельзя ни сушить на батареях, ни каким-либо другим образом нагревать. Важно не только то, чем можно постирать перчатки такого типа, но и как - эксперт рекомендует всегда выворачивать изделия наизнанку, чтобы не повредить внешнюю оболочку и внутренний утеплитель. После этого налить в таз холодную воду и гель для стирки, который подходит для шерстяных изделий. Затем аккуратно прополоскать перчатки и встряхнуть их, не скручивая и не сжимая. Оставить сушиться на полотенце естественным образом.

Отдельно стоит сказать о том, как стирают спортивные перчатки. На самом деле, в таком случае важно не испортить свойства ткани, поэтому нельзя использовать кондиционеры для белья или отбеливатели. Принцип стирки таких изделий такой же точно, как у шерстяных - наполнить таз холодной водой, растворить там моющее средство, замочить перчатки на 5-10 минут, потом прополоскать и оставить сушиться на воздухе.

