Банан или яблоко: диетологи объяснили, какой фрукт лучше влияет на уровень сахара в крови

Оба фрукта полезны для здоровья.

Яблоко и банан - это два фрукта, которые вкусны и удобны для того, чтобы брать их с собой. Однако, если вы хотите контролировать уровень сахара в крови, то, возможно, вас интересует вопрос, какой из этих фруктов лучше для этого, пишет Eating Well.

Как бананы влияют на уровень сахара в крови

Один спелый банан среднего размера содержит 27 граммов углеводов и 14 граммов сахара.

"Размер и цвет банана влияют на содержание углеводов и реакцию сахара в крови. Большой банан быстрее повышает уровень сахара в крови, чем маленький, поскольку содержит больше углеводов", - объяснила нутрициолог Шери Гау.

Кроме того, реакция сахара в крови также может зависеть от степени спелости банана.

"Зеленые бананы менее спелые и сладкие; они содержат больше устойчивого крахмала и оказывают меньшее влияние на уровень сахара в крови", - отметила специалист.

Как яблоки влияют на уровень сахара в крови

Отмечается, что клетчатка в яблоках помогает замедлить реакцию организма на глюкозу после еды.

"Яблоки, как правило, оказывают более постепенное влияние на уровень сахара в крови благодаря более высокому содержанию клетчатки, особенно растворимой клетчатки, такой как пектин, которая замедляет всасывание углеводов", - подчеркнула магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по диабету Джинджер Кокран.

Также пектин известен тем, что поддерживает полезные бактерии в нашем кишечнике, которые могут оказывать противовоспалительное действие. Если подробнее, то одно яблоко среднего размера содержит 25 граммов углеводов и 19 граммов сахара, а также 4 грамма клетчатки.

Кроме того, чтобы получить максимальное количество клетчатки, специалисты советуют есть яблоки вместе с кожурой. Как и в случае с бананами, важно следить и за размером порции, ведь маленькое яблоко будет иметь меньшее влияние, чем большое.

Бананы или яблоки: что лучше для уровня сахара в крови?

"Если рассматривать фрукты отдельно, яблоки обычно имеют преимущество благодаря более высокому содержанию клетчатки и более медленному пищеварению по сравнению с бананами", - отметила магистр наук, диетолог Джеки Топол.

Поэтому, выбирая яблоки и бананы в магазине, помните, что такие факторы, как размер, степень спелости и даже способ подачи фруктов, влияют на уровень сахара в крови. К примеру, употребление фруктов отдельно, а не во время еды или в сочетании с белками и полезными жирами, по-разному влияет на реакцию организма на сахар в крови.

"И бананы, и яблоки содержат полифенолы и другие растительные соединения, которые могут помочь снизить риск развития диабета", - добавила Гау.

Другие советы по здоровью

Ранее исследователи рассказали, какую пищу лучше избегать во время приема лекарств от гипертонии. По их словам, в этот список вошли грейпфрут, выдержанный сыр, продукты с высоким содержанием натрия и другая пища.

Также ученые выяснили, может ли кофе с молоком бороться с воспалением. В ходе исследования ученые изучали клетки, чтобы увидеть, что происходит, когда полифенолы, борющиеся с воспалением, сочетаются с белками.

