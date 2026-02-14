На День святого Валентина в Украине будет тепло, но мокро

В субботу, 14 февраля, оттепель в Украине продолжится. По всей стране днем ожидается "плюс", особенно тепло будет на юге и в Закарпатской области. Ожидается пасмурная погода с дождями, только на севере и в западных областях вероятность осадков меньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины 14 февраля будет пасмурно. Небо скроется за облаками, но воздух все равно прогреется до 0°...+6°, а на Закарпатье - до +8°. Без существенных осадков.
Преимущественно сухо будет и на севере страны. Тут столбики термометров покажут +1°...+4°.
На востоке Украины суббота будет пасмурной и мокрой. Температура тут повысится до +1°...+5°, но пройдут дожди.
В центральной части Украины день всех влюбленных также будет пасмурным и мокрым, но не холодным. В течение дня столбики термометры будут в диапазоне +2°...+6°.
Традиционно самая теплая погода ожидается на юге Украины. Тут температура повысится до +5°...+8°, а в Крыму разогреет до +11°. В то же время день будет пасмурный и облачный с периодическими дождями.
14 февраля - какой сегодня праздник, приметы
14 февраля - в народном календаре день святого Кирилла. По приметам, если в этот день идет снег, то весна будет дождливой.