Атаки РФ на энергетику Украины: в The Independent рассказали, как выживает бизнес

Эксплуатация генераторов на 15–20 % дороже, чем использование обычной электроэнергии.

Предприятия в Украине пытаются продолжать работу несмотря на перебои с электроснабжением, вызванные бомбардировкой Россией энергетической сети Украины, сообщает The Independent.

"Сейчас невозможно представить украинское предприятие, которое работает без генератора", - отмечает соучредитель и главный пекарь Spelta Ольга Гринчук.

Издание рассказывает, что как только пекарь Александр Куценко задвигает первые буханки в печь, через несколько секунд гаснет свет, печи выключаются и комната погружается в темноту.

31-летнему мужчине приходится выходить на улицу в мороз, включать большой прямоугольный генератор, чтобы электроэнергия снова появилась.

В публикации отмечается, что расходы на приобретение и эксплуатацию генераторов для преодоления перебоев с электроснабжением - это лишь одна из многих проблем, с которыми сталкиваются украинские предприятия после почти четырех лет войны.

В статье упоминаются заявления украинских чиновников об острой нехватке рабочей силы из-за мобилизации и миграции, вызванной развязанной Россией войной против Украины, рисками безопасности, снижением покупательной способности населения и сложной логистикой, что еще больше усиливает давление.

Гринчук рассказала изданию, что открыла пекарню через 10 месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году. Тогда страна-агрессор впервые выбрала энергетическую систему Украины в качестве мишени.

По словам владелицы пекарни, они едва знают, что такое работать в "нормальных" условиях, но никогда не сталкивались с такими проблемами, как сейчас.

Издание рассказало, что производство полностью зависит от электроэнергии, а генератор сжигает топлива на сумму около 700 гривен в час, что составляет 16 американских долларов.

"Мы работаем на генераторе от 10 до 12 часов в день. У нас нет фиксированного графика – приходится приспосабливаться и заправлять его в одно и то же время", – отметила Гринчук.

По ее словам, пекарня работает в убыток.

Руководительница аналитического центра "Рестораны Украины" 52-летняя Ольга Насонова поделилась с изданием, что отрасль переживает самый сложный период за последние 20 лет.

В статье объясняется, что хотя бизнесмены в стране и были готовы к отключениям электроэнергии, никто не ожидал такой холодной зимы. Указывается, что особенно тяжело было небольшим кафе и семейным заведениям, поскольку они имеют наименьшие финансовые ресурсы.

Совладелица двух кафе 33-летняя Яна Белым рассказала, что заведения находятся на грани окончательного закрытия.

Белым поделилась, что кафе было открыто в мае прошлого года, а уже в августе российский обстрел разбил все окна и стеклянные двери. По ее словам, стоимость ремонта составила 150 000 гривен, что составляет около 3400 долларов. Половину этих денег женщина взяла в банке в качестве кредита, который закончила выплачивать только недавно.

Издание рассказало, что в прошлом месяце, когда Россия осуществила несколько последовательных масштабных атак на энергетический сектор Украины, во всем ее здании исчезло водоснабжение, а вскоре после этого перестала работать канализация.

"Мы были вынуждены закрыться. Мы верим, что это временно. К сожалению, в декабре и январе бизнес работает в убыток", - рассказала Белым.

Она волнуется, что кофеварка и специальные холодильники могут не выдержать холода. Женщина, чей муж ушел защищать Украину, хочет, чтобы у него было куда вернуться, когда он вернется к гражданской жизни.

При этом, как отмечает издание, многие предприятия стали спасательным кругом для людей, которые борются с резким понижением температуры. Правительство Украины разрешило некоторым фирмам работать во время комендантского часа в условиях энергетической чрезвычайной ситуации как "Пункты несокрушимости", где есть доступ к бесплатной электроэнергии, чтобы зарядить телефон или павербанк, выпить горячего чая и согреться от холода.

Основательница Rito Group 61-летняя Татьяна Абрамова, компания которой производит дизайнерский трикотаж для мужчин и женщин, рассказала, что в 2022 году взяла кредит на приобретение мощного 35-киловаттного генератора стоимостью 500 000 гривен, что в пересчете составляет 11 500 долларов.

Это необходимо, чтобы обеспечить работу предприятия во время отключений электроэнергии и работу дровяного котла для отопления.

"На работе у нас есть тепло, у нас есть вода, у нас есть свет – и мы имеем друг друга", – сказала Абрамова.

Однако, как говорится в публикации, эксплуатация генераторов на 15–20 % дороже, чем использование обычной электроэнергии. Поэтому производственные расходы сейчас примерно на 15 % выше, чем обычно.

В то же время, как рассказала Абрамова, количество клиентов уменьшилось примерно на 40 %, поскольку многие люди покинули страну. Поэтому, по ее словам, основное внимание уделяется привлечению новых клиентов через онлайн-продажи.

"Доходность снизилась примерно на 50%, частично из-за перебоев с электроснабжением. Это влияет как на объем, так и на эффективность нашей работы. Мы просто не можем работать так же, как раньше", - поделилась она.

Издание сообщает, что Киевская школа экономики в макроэкономическом прогнозе на первый квартал 2026 года указывает, что удары по энергетической системе в настоящее время являются самым острым краткосрочным риском для ВВП страны.

Согласно анализу, если бизнесу удастся адаптироваться, потери производства могут быть ограничены примерно 1% или 2% ВВП. Однако, в случае более длительных сбоев в энергетической системе, расходы могут вырасти и составить 2% или 3% ВВП.

Как предприниматель с более чем 30-летним опытом, Абрамова отметила, что за два месяца она потратила почти 100 000 гривен, что составляет 2300 долларов, на обслуживание генераторов, чтобы поддерживать производство.

Женщина поделилась, что не может переложить все эти расходы на розничных продавцов.

"Для нас сейчас главная цель – не быть самыми эффективными, а выжить", – сказала Абрамова.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил об ухудшении прогноза роста экономики Украины в 2026 году из-за российских атак по энергетической инфраструктуре. Пышный отметил, что в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев и наращиванию бюджетных расходов. При этом из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году – до 1,8%.

Также мы писали, что со 2 февраля украинские предприниматели могут воспользоваться правительственным пакетом энергетической поддержки, который предусматривает выплаты на приобретение генераторов, а также нулевые кредиты на энергооборудование. Премьер-министр Юлия Свириденко пояснила, что ФЛП 2–3 групп, имеющие как минимум одного наемного работника, могут получить единовременную безвозвратную финансовую помощь от 7 500 до 15 000 грн. Свириденко добавила, что размер помощи зависит от количества работников.

