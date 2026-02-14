Премьер-министр Великобритании объявит соответствующее заявление во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Великобритания готова к более тесному сотрудничеству с Европой в области обороны, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость НАТО от США. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает Reuters.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Стармер подчеркнул, что США являются незаменимым союзником, который внес большой вклад в безопасность Европы, однако более европейское НАТО поможет континенту избавиться от зависимости от Вашингтона.

"Я говорю о видении европейской безопасности и большей европейской автономии, которое не означает уход США, а отвечает призыву к полному распределению бремени и восстанавливает связи, которые так хорошо нам служили", - скажет политик, согласно отрывкам из речи, опубликованным его офисом.

Также он будет призывать к новому подходу к оборонным закупкам, чтобы избежать ненужного дублирования в оборонной промышленной базе континента, подчеркнув, что нынешняя фрагментация означает, что Европа является "спящим гигантом".

Согласно отрывкам из речи, Стармер заявит, что "мы уже не та Великобритания, какой была в годы Brexit" и добавит, что закрыться в себе будет означать отказ от контроля над безопасностью страны.

"Нет британской безопасности без Европы, и нет европейской безопасности без Великобритании", - говорится в речи.

Ранее Bloomberg сообщал, что Европа обсуждает разработку ядерного оружия. Однако, по словам журналистов, Европа пытается действовать осторожно в этом вопросе.

В частности, ожидается , что в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальной Европе, однако эта перспектива кажется окончательно непонятной.

В то же время издание The Times писало, что Европа не сможет защитить себя без помощи США, и на это есть несколько причин. По словам экспертов, страны Европы испытывают острую нехватку базового оборудования.

"Если посмотреть на прошлые века, то нормальной ситуацией в Европе были войны и конфликты. Затем Вторая мировая война стала таким шоком, что США решили остаться в Европе, они основали Европу и, по крайней мере на первых порах, избавили Европу от дилеммы безопасности", - подчеркнула глава берлинского офиса аналитического центра European Council on Foreign Relations Яна Пуглиерин.

