'Укрзализныця' ограничила движение на опасных участках: часть рейсов выполняют автобусы

Ограничения введены в Сумской и Харьковской областях из-за повышенной опасности, а в Запорожье усилен контроль движения.

"Укрзализныця" временно ограничила движение поездов на ряде опасных участков, изменив маршруты и организовав подвоз пассажиров альтернативным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

В Сумской области региональные поезда курсируют до/из Конотопа как временной конечной. Севернее курсируют пригородный поезд или автобусы.

В то же время в Харьковской области участок Лозовая – Барвинково – Краматорск остается зоной повышенной опасности. Здесь курсируют автобусы "Пролиски" и пригородный поезд до станции Дубовое.

Кроме того, в Запорожской области усилен контроль, части поездов удается осуществить рейсы до/из Запорожья. Пассажиров просят слушать инструкции поездных бригад и работников вокзалов.

Россияне активизировали ракетно-дроновые атаки по украинской железнодорожной инфраструктуре. 11 февраля под вражеским ударом оказались железнодорожное депо и станции в двух областях.

9 февраля в результате очередной атаки россиян были повреждены локомотив и контактная сеть "Укрзализныци" в Сумской и Черниговской областях.

7 февраля, несмотря на ежедневные обстрелы железнодорожной инфраструктуры, "Укрзализныця" запустила новое сообщение на Слобожанщине. Тогда был назначен дополнительный поезд между Харьковом и Сумами.

