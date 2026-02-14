В Крыму поражен российский транспортно-десантный катер БК-16, - Генштаб

Кроме катера поражено еще несколько серьезных целей оккупантов.

Силы обороны поразили транспортно-десантный катер БК-16, радиолокационную станцию РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян.

Успехами украинских военных поделился Генштаб ВСУ. В сообщении отмечается, что подтверждено, что 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 россиян.

Кроме этого, 12 февраля в районе населенного пункта Гвардейское (временно оккупированный Крым) поражена радиолокационная станция РСП-10.

Среди прочего, в районе населенного пункта Приморск (временно оккупированная часть Запорожской области), в те же сутки, поражен узел связи российских оккупантов.

А уже вчера, по данным Генштаба, в районе Новоекономического (временно оккупированная территория Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

Поражение российских целей

12 февраля Украина атаковала крылатыми ракетами "Фламинго" один из крупнейших складов боеприпасов российской армии, который находится под Волгоградом, и ракетный завод в Тамбовской области.

Также Силы обороны уничтожили 6000 беспилотников под Суджей в Курской области, что стало одной из крупнейших потерь Москвы на сегодняшний день.

