Натрий вместо лития: эта батарея нового типа сможет пережить ваш электромобиль

Новая технология обещает сделать электромобили дешевле и устойчивее к морозам, сохраняя до 90% емкости при -40°C. .

В индустрии электромобилей произошло важное событие – представлена первая в мире натрий-ионная батарея, которая может стать серьезной альтернативой традиционным литий-ионным аккумуляторам.

Новая технология обещает лучшую работу в холодном климате, достойный запас хода и более доступную стоимость, пишет SuperCarBlondie.

Разработку создала компания CATL, контролирующая свыше 38% глобального рынка батарей, а дебютирует она в серийном пассажирском автомобиле уже в этом году. По данным СМИ, одной из первых моделей с этой батареей станет Changan Nevo A06, презентация которой ожидается в ближайшие месяцы.

Чем натрий-ионные батареи отличаются от литиевых

Энергетическая плотность новой батареи составляет около 175 Вт·ч/кг, что обеспечивает запас хода до 400 км на одном заряде.

Однако ключевое преимущество – устойчивость к экстремально низким температурам. Во время испытаний в Монголии электромобиль сумел нормально заряжаться при температуре -30°C и продолжал стабильно работать даже при -50°C. По данным производителя, при -40°C батарея способна сохранять более 90% емкости.

Компания также подвергла батарею жестким испытаниям – ее распиливали и сверлили, но она не выделяла дым и не загоралась, что говорит о высоком уровне безопасности.

Почему технология может изменить рынок

Эксперты отмечают, что натрий дешевле лития, а значит, новые батареи потенциально снизят стоимость электромобилей. К тому же они менее подвержены влиянию геополитических факторов в цепочке поставок.

Сначала технологию внедрят в Китае, но в перспективе она может появиться и на других рынках, включая США.

Появление натрий-ионных аккумуляторов фактически открывает новую эпоху в развитии батарей – более доступных, безопасных и устойчивых к сложным погодным условиям. Если технология оправдает ожидания, она способна заметно ускорить массовое распространение электротранспорта.

Ранее эксперты объяснили, нужно ли отключать аккумулятор, если машина долго стоит. Современные авто постоянно потребляют небольшое количество энергии даже при выключенном двигателе. Особенно это заметно на батареях старше трех лет.

