На три знака Зодиака свалится большое счастье с минуты на минуту

День святого Валентина 2026 года станет особенно удачным для трёх знаков Зодиака. Венера – планета любви, красоты и подарков – в этот период занимает максимально сильную позицию в знаке Рыб. Астролог Мэй отмечает, что такое положение создаёт редкую, почти предопределённую романтическую атмосферу, пишет YourTango.

По её словам, энергия 14 февраля наполнена особой нежностью и глубиной, и более подходящего момента для любви трудно представить. Хотя влияние этого дня почувствуют все, именно три знака окажутся в центре самой гармоничной и притягательной энергии. Мэй подчёркивает, что в этот период ощущение любви буквально разлито в пространстве.

Козерог

Для Козерогов этот День святого Валентина может стать лучшим за долгое время. Астролог Элизабет Бробек считает, что личная жизнь представителей знака входит в фазу исключительного везения.

Она отмечает, что в этот период Козероги с высокой вероятностью будут притягивать новых людей, а также получат шанс, который способен сыграть долгосрочную роль в их судьбе. Речь идёт не только о романтических знакомствах, но и о возможностях, способных изменить привычный сценарий личной жизни.

Даже если события покажутся случайными или мимолётными, влияние 14 февраля окажется гораздо глубже. Более того, Бробек указывает, что Козероги вступают в один из самых благоприятных циклов в сфере отношений на ближайшие 12 лет. Поэтому этот праздник для них может стать отправной точкой чего-то действительно значимого.

Лев

Для Львов 14 февраля обещает быть насыщенным и судьбоносным. По мнению Бробек, в этом году в День святого Валентина личная жизнь представителей знака заметно преобразится.

Астролог объясняет, что Львы проходят период глубокой трансформации, уделяя всё больше внимания партнёрству и эмоциональной близости. К середине февраля возможен вход в новые отношения, где акцент будет сделан именно на романтике и искренности чувств.

Мэй добавляет, что речь идёт не о поверхностном увлечении. Любовь, которая приходит к Львам в это время, способна изменить их на глубинном уровне. Этот процесс потребует открытости и уязвимости, однако принесёт мощный внутренний рост.

Рыбы

С Венерой в собственном знаке Рыбы оказываются в центре любовной энергии. Мэй описывает этот период как магическое преображение, которое постепенно раскрывается в жизни представителей знака.

Если предыдущие праздники казались спокойными или даже разочаровывающими, в 2026 году атмосфера будет совершенно иной. Бробек отмечает, что Рыбы могут неожиданно получить приглашение или оказаться в ситуации, где прекрасно проведут время и почувствуют себя желанными.

Астрологи подчёркивают усиление романтики и спонтанности. Даже простые встречи с друзьями способны перерасти в нечто особенное. Удача сопровождает Рыб практически во всём, что касается личной сферы.

Тем, кто пока не состоит в отношениях, не стоит рассчитывать на длительное одиночество. С середины февраля и до лета личная жизнь будет заметно активнее и ярче. Мэй подчёркивает, что Рыбы в этот период оказываются в позиции, когда их выбирают без необходимости прилагать чрезмерные усилия – внимание приходит естественно и заслуженно.

