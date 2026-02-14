Ненастье надвигается: Укргидрометцентр предупреждает о снегопадах, сильном ветре и морозах

Погода испортится уже в ближайшие дни.

В ближайшие несколько суток в Украине ожидается разнообразная погода как по территории, так и по датам. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня еще будет тепло: в течение суток от 2° мороза до 5° тепла, днем на Закарпатье и юге страны +4°...+9°, а в Крыму - до +12°. Дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются по всей стране, кроме севера и северо-запада.

В воскресенье в западных, Винницкой, а днем и северных областях пройдет умеренный, местами значительный снег. Температура в течение суток снизится до 0°...-5°. На остальной территории будет дождь, днем в центральных и южных областях местами значительный дождь. Температура ночью около 0°, днем +1°...+8°, в Крыму разогреется до +10°...+15°.

16 февраля ночью пройдет умеренный снег, в Киевской области и на северо-востоке страны осадки будут значительными, а в юго-восточной части будет дождь. Днем осадки постепенно прекратятся, а температура снизится на 2-8 градусов.

Кроме того, 15 февраля в Украине, кроме севера и запада, а 16 февраля на Левобережье местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что погода в Украине ухудшится, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, с 15 февраля ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, сильные осадки, порывы ветра - до штормовых, метели. С началом новой недели ожидается похолодание: оно будет ощутимым, но не таким сильным, как накануне.

