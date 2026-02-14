Легендарная победа в пустыне: 35 лет назад F-15 сбил иракский вертолет

Американские летчики в 1989 году сбили иракский вертолет GBU-10 во время операции "Буря в пустыне".

Ровно 35 лет назад, во время 29-го дня операции "Буря в пустыне", пара американских F-15E 335-й эскадрильи 4-го истребительного крыла ВС США впервые в своей истории одержала воздушную победу в чрезвычайно нестандартных условиях, пишет Defense Express.

Истребители должны были патрулировать пустынный район вади Хауран в поисках иракских пусковых установок баллистических ракет Scud, но вместо этого были направлены на помощь американским спецназовцам, которые оказались под атакой иракских вертолетов Ми-24.

Как это произошло

Пара F-15E вошла в иракское воздушное пространство около часа ночи. Из-за плотной облачности летчики полагались на данные AWACS E-3 Sentry. Когда оператор вооружения Дэн Бакке заметил вертолет Ми-24, командир Тим Беннет решил применить 910-килограммовую бомбу GBU-10 Paveway II. Бомба была сброшена с расстояния 6,5 км на скорости самолета около 1111 км/ч и попала в движущийся вертолет на высоте примерно 250 метров, поражая его и возможный десант на земле.

Видео дня

Иракские вертолеты отступили после атаки, а второй F-15E сбросил обычные бомбы, чтобы помешать высадке десанта. Во время дальнейших попыток перехвата летчики оказались под дружественным огнем, что заставило завершить операцию без дополнительных атак.

Последствия и рекорды

F-15E (номер 89-0487), получивший отметку в виде зеленой звезды за сбитый вертолет и прозвище "Lucky", по состоянию на 17 мая 2024 года налетал рекордные 15 000 летных часов – более 1 года 8 месяцев непрерывного времени в воздухе. О его списании пока информации нет.

Этот эпизод стал исторической первой воздушной победой F-15E и показал уникальные возможности самолета в нестандартных боевых условиях, сочетая высокую скорость, точное наведение вооружения и оперативное решение летчиков на поле боя.

Ирак в центре внимания – последние новости

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года Ирак подвергся удару неизвестных дронов-камикадзе, которые поразили ряд стратегических объектов в стране, несмотря на наличие 24 российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Эти системы, составляющие основу иракской ПВО, оказались неспособны отразить атаку.

Вас также могут заинтересовать новости: