Без отопления до конца сезона: эксперт рассказал, сколько домов в Киеве будут мерзнуть

Александр Харченко напомнил, что Дарницкая ТЭЦ фактически разрушена.

В результате российских атак уничтожена ТЭЦ-4 в Киеве (Дарницкая). Она обеспечивала теплом 1170 домов, которые сейчас остались без отопления.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что жители этих домов будут без теплоснабжения по крайней мере до конца отопительного сезона, но их пытаются максимально обеспечить электроэнергией.

"С Дарницкой ТЭЦ ситуация такая. Уже все поняли, что 1170 домов в Киеве тепла в этом году не будут иметь. Им выставили режим приоритетного обеспечения электроэнергией. Кажется, на 18 часов в сутки их удалось обеспечить электричеством. Это очень хороший результат, на самом деле. Работают пункты несокрушимости и обогрева, завозят генераторы. Но надо понимать, что люди в этих домах тепла в этом году не увидят", – предупреждает эксперт.

Видео дня

Специалист отмечает, что Киев сейчас больше всего страдает от последствий атак российских оккупантов.

"Самый печальный результат в Киеве. Уничтожена, по сути, Дарницкая ТЭЦ. Я не преувеличиваю сейчас. Минимальный срок, чтобы просто запустить котлы для нагрева воды – несколько месяцев. По всем другим объектам – регулярные повреждения, которые восстановятся", – говорит Харченко.

Однако российский обстрел в ночь на 7 февраля был направлен преимущественно не против столицы. Харченко считает это большой удачей.

"Для меня довольно странна последняя атака. Она не вписывается в новую стратегию россиян. Это полное возвращение к тому, что они пытались делать до августа 2025 года. Если бы все это прилетело сейчас по Киеву или Одессе – было бы значительно сложнее", – подытожил эксперт.

Состояние энергосистемы Киева – главные новости

Враг прицельно ударил по Дарницкой ТЭЦ в ночь 3 февраля. Из-за повреждений объект временно прекратил свою работу. В целом во время этого обстрела были атакованы источники теплогенерации в восьми областях Украины.

По прогнозам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, объем электроснабжения жителей столицы составит 4-6 часов в сутки в течение ближайшего месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: