В Android нашли скрытую настройку, которая 'режет' громкость – как ее отключить

Часто проблема скрывается не в тихих динамиках, а скрытом параметре системы.

Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда даже при выкрученном на максимум звуке телефон остается слишком тихим. Однако проблема может быть не в динамиках, а в скрытом параметре системы – Media Volume Limit, который автоматически ограничивает максимальный уровень громкости.

Эта функция присутствует не на всех устройствах Android и иногда называется иначе, но если у вас девайс Samsung, то можно с уверенностью сказать, что эта настройка не позволяет использовать ваш динамик на полную мощность,

Издание BGR рассказало, как отключить ограничитель громкости на Android. При этом эксперты отметили, что ограничение устанавливается по уровню децибел и предназначено для защиты слуха пользователя и самих динамиков от повреждений. Поэтому отключать лимит стоит осторожно.

Видео дня

Как отключить ограничение громкости на Android

На смартфонах Samsung (например, Galaxy S24 Ultra) необходимый параметр находится в меню звука:

Откройте Settings (Настройки).

Перейдите в раздел Sounds and vibration (Звуки и вибрация).

Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу.

Выберите Media volume limit и отключите переключатель.

Там же можно задать собственный предел громкости с помощью ползунка – это компромисс между безопасностью и более мощным звучанием.

После отключения ограничения телефон сможет воспроизводить звук заметно громче, что особенно полезно для прослушивания музыки или подкастов без наушников.

При этом важно понимать, что изменение этого параметра не всегда влияет на громкость Bluetooth-колонок или наушников – обычно ограничения задаются производителем аксессуаров отдельно.

Ранее эксперты указали главную ошибку, которую делают почти все при зарядке смартфона, и которая быстрее снижает емкость аккумулятора.

Современные смартфоны оснащены скрытыми датчиками, о существовании которых многие даже не догадываются. Один из них – барометр, и при правильном использовании он способен помочь предсказывать погоду точнее, чем популярные погодные приложения.

Вас также могут заинтересовать новости: