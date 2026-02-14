По Украине ударят два циклона, погода будет сложной, - синоптик

Первый циклон ожидается 15-16 февраля, а второй придет 18 числа.

В ближайшие дни два южных вихря, заряженные энергией и средиземноморской влагой, ожидаются в Украине. Синоптик Виталий Постригань предупреждает, что погода будет сложной.

Первый циклон 15-16 февраля существенно осложнит погоду. Ожидается значительный дождь, местами с мокрым снегом. Сразу за этим циклоном придет морозный воздух из Скандинавии и в ночь на понедельник температура упадет до -5°...-10°, дороги станут скользкими.

"Поэтому понедельник и вторник будут холодными, скандинавский антициклон усилит морозы и ночью столбики термометров опустятся до -9°...-14°, днем -2°...-7°", - резюмировал эксперт.

Второй южный циклон придет в среду, 18 февраля. Он принесет снег на фоне слабых морозов.

"Снова образование снежного покрова, снежная каша и гололедица со слякотью - это все будет!" - прогнозирует Постригань.

По его словам, уже сейчас очевидно, что погода будет сложной.

В ближайшие дни в Киеве резко изменится погода. 14 февраля еще будет сухо и тепло, а уже 15 февраля циклон принесет значительный снег и порывистый северо-восточный ветер, температура снизится до 0°…-5°. В начале недели похолодание усилится: ночью -6°…-11°, днем -4°…-9°. 17-18 февраля осадки прекратятся, но морозы сохранятся - по области до -17° ночью, в столице до -14°.

