В Японии есть железнодорожная станция, которая не имеет входа и выхода: для чего ее создали

В Японии есть железнодорожная станция, которая, вероятно, является самой странной в мире. Речь идет о станции Сэйрю, которая расположена среди гектаров густых лесов между станциями Нагува и Некаса, пишет Express.

Удивительно, но к станции не ведут ни дороги, ни пешеходные дорожки, и из-за ее сельского расположения до нее можно добраться только на поезде.

"Это означает, что ни один путешественник не может войти или выйти из железнодорожной станции. Оказавшись на платформе, некуда деться. Но именно поэтому она была открыта в марте 2019 года, после того как было потрачено 112 миллионов иен (около 720 тысяч долларов), чтобы служить смотровой площадкой для любования пейзажем", - отметили в материале.

Отмечается, что с единственной платформы открывается великолепный вид на раскинувшиеся японские сельские пейзажи и величественную реку Нисики. Однако удаленное расположение также затруднило строительство железнодорожной станции, ведь материалы приходилось доставлять поездом после последнего рейса дня.

"Хотя виды, несомненно, стоят того, по сообщениям, станция привлекает менее 1000 посетителей в год, что резко контрастирует с прогнозом в 5000 посетителей в год. Это может быть связано с тем, что до смотровой площадки курсирует только специальный поезд, который нужно бронировать заранее и который должен перевозить не менее 15 пассажиров, чтобы курсировать", - объяснили в Express.

В то же время другие железнодорожные услуги курсируют по линии Нисикигава Сэйрю через железнодорожную станцию, однако они не останавливаются. Поэтому, если вы едете на поезде, то вам придется поторопиться, чтобы успеть увидеть пейзаж, когда будете проезжать мимо.

"Концепция хорошая, но нужны сиденья или что-то подобное? Я мог бы остановиться здесь на некоторое время, чтобы отдохнуть, поесть и сесть на следующий поезд, но это не кажется возможным. Странный выбор", - написал один из пользователей Reddit.

"Все так, как говорят, так и выглядит. Хорошая поездка на поезде в долину и из нее. Станция довольно спокойная, минус в том, что с другой стороны реки есть дорога, которая несколько портит впечатление", - добавил один посетитель на своей странице в Facebook.

