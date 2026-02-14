Ввергнут НАТО в кризис: военная симуляция показалап, что могут сделать 15 тысяч российских военных

Главная проблема, согласно выводам участников, состоит не столько в военных возможностях России, сколько в политической воле западных стран.

Газета WELT совместно с Немецким центром военных игр при Университете Бундесвера в Гамбурге провела масштабную симуляцию возможного конфликта между Россией и НАТО.

Специалисты пришли к выводу, что Россия с контингентом всего в 15 тысяч военнослужащих способна поставить альянс в экзистенциальный кризис, если западные страны замедлятся с реакцией. Об этом пишет BILD.

По сценарию, после гипотетического перемирия в Украине Москва перебрасывает силы и использует предлог "гуманитарного кризиса" в Калининграде. Российские войска входят на территорию Литвы, а беспилотники и мины блокируют ключевые маршруты переброски сил НАТО. США в первые 48 часов не признают произошедшее однозначным случаем применения статьи 5, Германия и Польша колеблются.

"Чтобы достичь военных целей в Балтии, России не нужно вторгаться в Литву, Латвию или Эстонию. Она может установить огневой контроль из Беларуси и Калининграда", - сказал австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади, игравший в симуляции роль начальника российского Генштаба.

Главная проблема, согласно выводам участников, состоит не столько в военных возможностях России, сколько в политической воле западных стран.

"Военная цель России в странах Балтии - дискредитировать НАТО как альянс и ослабить Европейский союз. Этого можно достичь, убедительно продемонстрировав, что НАТО и другие страны ЕС мало что смогут сделать, если Россия скажет, что отрезает страны Балтии от остальной Европы", - пояснил Гади.

Неготовносить войск НАТО

В прошлом году в Эстонии во время масштабных маневров украинские военные показали поразительные результаты. В учениях участвовало 16 тыс. военных из 12 стран НАТО. Тренировочный бой происходил с применением БПЛА.

10 бойцов ВСУ за пол дня разнесли 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. За сутки НАТО потеряли бы два батальона, если бы бой продолжался.

Интересно, что западные военные не использовали маскировку, расставляли палатки и технику прямо в поле. Во время боя не было быстрого обмена данными, информацию ограничивали, а тактика оставалась старой.

