Минэкономики приняло важное решение для укрепления энергосистемы страны

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства выдало положительное заключение по результатам процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в отношении проекта строительства ветроэлектростанции "Полонина Руна". Решение направлено на укрепление энергетической безопасности государства и открывает возможность строительства десятков новых ветротурбин общей мощностью более 156 МВт.

В сообщении министра Алексея Соболева отмечается, что при принятии решения одновременно учитывались четыре ключевых требования: энергетическая устойчивость и безопасность, интересы общества, защита окружающей среды и правовая определенность. Заключение было принято исключительно в рамках законодательства после полной проработки материалов процедуры ОВОС и всех полученных обращений.

В Министерстве подчеркивают, что проект ВЭС "Полонина Руна" является составной частью государственной стратегии развития децентрализованной генерации, которая имеет целью обезопасить украинскую энергосистему от разрушений в результате российских атак. Он предусматривает установку 30 современных ветроэнергетических установок мощностью до 5,5 МВт каждая. Прогнозируемая годовая выработка составит около 480 ГВт·ч электроэнергии, что сопоставимо с потребностями примерно 235 тысяч домохозяйств.

После завершения проекта в Турье-Реметовской общине Украина получит дополнительные 156 МВт мощностей ветрогенерации. Реализация инициативы стала результатом совместной работы общины, области и бизнеса и является важным шагом на пути к усилению энергетической независимости и устойчивости государства.

"Отдельно добавлю и об энергетической безопасности. Сейчас мы как никогда нуждаемся в развитии децентрализованной энергосистемы, значительно более устойчивой к военным рискам. Мы также продолжаем политику "зеленого перехода": к 2030 году более четверти всей электроэнергии в Украине должны производить из возобновляемых источников – это наше обязательство на пути в ЕС", – говорится в сообщении.

