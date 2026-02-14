Война в Украине сделала российскую ПВО серьезным вызовом для НАТО, - эксперт

Российская противовоздушная оборона стала более серьезным вызовом для НАТО после четырех лет войны в Украине, отмечает эксперт.

Ведущий аналитик по вопросам противовоздушной обороны предупреждает, что после четырех лет войны Россия стала еще более опасной для воздушных сил НАТО.

По словам Джастина Бронка из Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании, хотя Украина уничтожила значительную часть российских систем, Москва продолжает производить современные комплексы и обучать экипажи, которые способны координировать действия с самолетами разведки для максимального охвата воздушного пространства, пишет Business Insider.

Российские системы ПВО модернизированы, экипажи имеют больше боевого опыта, а новые тактики и программное обеспечение делают их более эффективными. В частности, ввод в эксплуатацию С-350 "Вытязь" и координация с самолетами А-50У позволяет эффективно прикрывать территории и атаковать самолеты на больших расстояниях.

По словам Бронка, плотно интегрированные наземные системы России создают серьезную проблему для достижения воздушного превосходства НАТО в Европе. Более того, хотя западные силы располагают подробными данными о сильных и слабых сторонах российских ПВО, их ресурсов пока недостаточно, чтобы быстро нейтрализовать угрозу.

Эксперт подытожил, что война в Украине показала, насколько решающей может быть наземная противовоздушная оборона. Опыт и модернизация российских сил ПВО значительно затрудняют потенциальные операции НАТО в Европе и требуют тщательного планирования и масштабных усилий для прорыва.

НАТО не готово к войне

Как сообщал УНИАН, во время масштабных маневров в Эстонии украинские военные показали впечатляющие результаты и разоблачили критическую уязвимость войск НАТО. В учениях принимали участие 16 тыс. военных из 12 стран НАТО. Тренировочный бой проходил с применением БПЛА.

10 бойцов ВСУ за полдня разнесли 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. За сутки НАТО потеряло бы два батальона, если бы бой продолжался.

Газета WELT совместно с Немецким центром военных игр при Университете Бундесвера в Гамбурге провела масштабную симуляцию возможного конфликта между Россией и НАТО. Специалисты пришли к выводу, что Россия с контингентом всего в 15 тысяч военнослужащих способна поставить альянс в экзистенциальный кризис, если западные страны замедлят свою реакцию.

