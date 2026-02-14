РФ заявляет о контрнаступлении ВСУ на фронте: Братчук рассказал, какова ситуация на самом деле

По словам представителя УДА, пока речь не идет о каких-либо крупных операциях украинских военных.

Россияне заявляют о наступлении украинских военных на фронте, однако пока речь не идет о каких-либо контрнаступательных операциях. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии, военный эксперт Сергей Братчук в эфире "Киев24".

"Такими заявлениями россияне хотят показать, что именно это является основной причиной, почему они отступают. На Запорожском фронте есть три самых важных участка - это Гуляйполе, Степногорский и Ореховский оборонительный узел. На этих направлениях происходят контратакующие действия тактического характера со стороны Сил обороны", - отметил он.

По словам Братчука, несколько населенных пунктов в Запорожской области были зачищены.

"Сегодня бои продолжаются и в населенном пункте Гуляйполе. Силам обороны удалось вернуть даже некоторые тактические позиции, то есть это контратакующие действия. О каких-то контрнаступательных, крупных операциях речь сегодня не идет", - сказал эксперт.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны отбросили россиян вблизи Вербового в Днепропетровской области. Также армия РФ продвинулась в Ступочках и вблизи Закитного в Донецкой области.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным Алекс заявил, что за год война в Украине кардинально изменилась. По его словам, россияне начали наносить удары на глубину 20-40 км от линии боевого столкновения.

"К тому же, если говорить в контексте Донбасса, то за его пределами уже отсутствуют плотные агломерации населенных пунктов, что также значительно затрудняет функционирование жизнедеятельности подразделений и их инфраструктуры", - сказал военный.

