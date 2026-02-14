В Киеве навалит снега и ударят морозы: названы точные даты, когда погода испортится

Температура в столице ночью будет падать почти до -15°, а днем ожидается -6°...-7°.

В ближайшие дни погода в Киеве кардинально изменится. В столицу придут осадки, а затем ощутимо похолодает. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Еще сегодня, 14 февраля, ожидается спокойная погода без осадков и с плюсовой температурой.

"15 февраля характер погоды изменится: днем атмосферные фронты активного южного циклона обусловят значительный снег, неуютный северо-восточный ветер. Температуру ожидаем ночью и днем 0°...-5°", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

В начале следующей недели зима усилит свои позиции. Ночью снега станет еще больше, а днем осадки уже прекратятся.

"Колючий северо-западный ветер будет распространять новую порцию холода, что приведет к снижению температуры по области ночью до -6°...-11°, днем до -4°...-9°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

В дальнейшем, в течение 17-18 февраля, осадков уже не будет, но сохранится холодная погода. По Киевской области ночью -12°...-17°, днем -5°...-10°. В Киеве, как обычно, мороз будет на несколько градусов меньше - до -14° ночью и -6°...-7° днем.

Погода в Украине решится - прогноз

Зимняя непогода ожидается не только в столице, но и по всей Украине. По данным Укргидрометцентра, 15 февраля на западе, Винницкой области и севере ожидается снег, местами значительный. Температура снизится до 0°...-5°. В других регионах - дождь, днем +1°…+8°, в Крыму до +15°.

16 февраля ночью будет снег, местами значительный, на юго-востоке - дождь. Днем осадки ослабеют, а температура снизится еще на 2-8 градусов. Местами прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с и гололед на дорогах.

Вас также могут заинтересовать новости: